Resident Evil 4 Remake: Entwicklerstudio Capcom feiert Verkaufserfolg

Die „Resident Evil“-Reihe ist eine langjährige und bei vielen Spielern sehr beliebte Serie. In den letzten Jahren hat Capcom begonnen, ältere Teile als Remakes neu aufzulegen. Zu diesen Spielen gehören Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4, von denen sich letzteres inzwischen zu einem Verkaufsschlager entwickelt hat.

Resident Evil: Das Franchise bleibt weiterhin populär

So hat das japanische Entwicklerstudio jetzt über den hauseigenen Firmenblog bekannt gegeben, dass sich das Remake von Resident Evil 4 bereits mehr als 5 Millionen Mal verkauft hat. Auch mein Redaktionskollege Oliver war von dem Spiel begeistert. So hat es das Spiel in seine wöchentliche Serie „Mein Tipp der Woche“ geschafft.

Siebenundzwanzig Jahre nach dem ersten Teil hat sich das Resident Evil-Franchise zu einem der erfolgreichsten Franchises entwickelt und durchbricht die Marke von 142 Millionen verkauften Exemplaren aller Spiele der Reihe.

Für die Zukunft plant Capcom außerdem die Veröffentlichung von Resident Evil 4 VR Mode, der speziell für die PlayStation VR2 entwickelt wurde – Fans von Resident Evil kommen also weiterhin voll auf ihre Kosten.

