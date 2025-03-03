Rockstar gründet ein neues Entwicklerstudio

Rockstar hat diese Woche bekannt gegeben, dass man Video Games Deluxe aus Sydney übernehmen wird, das Entwicklerstudio half unter anderem bei L.A. Noire, dem VR-Ableger und Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Jetzt ist Video Games Deluxe jedoch Geschichte und Rockstar Australia wird das Entwicklerstudio, welches in Zukunft ähnliche Projekte wie die Trilogie umsetzen dürfte. Konkrete Details zu neuen Projekten wurden bisher jedoch nicht genannt.

Es wirkt in den letzten Tagen ein bisschen so, als ob Rockstar die „kleineren“ Dinge abhakt und ankündigt, wie die neue PC-Version von GTA 5, und es jetzt so langsam aber wirklich endlich mal mit dem Marketing für das neue GTA 6 losgehen darf.