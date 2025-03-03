News

Rockstar gründet ein neues Entwicklerstudio

Autor-Bild
Von
|
Gta 5 Protagonisten

Rockstar hat diese Woche bekannt gegeben, dass man Video Games Deluxe aus Sydney übernehmen wird, das Entwicklerstudio half unter anderem bei L.A. Noire, dem VR-Ableger und Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Jetzt ist Video Games Deluxe jedoch Geschichte und Rockstar Australia wird das Entwicklerstudio, welches in Zukunft ähnliche Projekte wie die Trilogie umsetzen dürfte. Konkrete Details zu neuen Projekten wurden bisher jedoch nicht genannt.

Es wirkt in den letzten Tagen ein bisschen so, als ob Rockstar die „kleineren“ Dinge abhakt und ankündigt, wie die neue PC-Version von GTA 5, und es jetzt so langsam aber wirklich endlich mal mit dem Marketing für das neue GTA 6 losgehen darf.

Star Wars Outlaws

Mein Tipp der Woche: Star Wars Outlaws

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen…

2. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Rockstar gründet ein neues Entwicklerstudio
Weitere Neuigkeiten
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech
UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
in Zubehör
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität