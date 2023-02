RTL+ wird ab März deutlich teurer

Was Netflix, Disney+ und Co. können, das kann auch RTL, und so dachte man sich, dass doch auch hier eine Preiserhöhung angebracht wäre. Ab dem 1. März zahlt man für das Premium-Abo 6,99 Euro statt 4,99 Euro. RTL+ Max kostet 12,99 Euro und es gibt einen Family-Tarif, der mit 18,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt.

RTL+ Free bleibt erhalten und damit RTL+ Premium ein bisschen attraktiver wird, wenn man den Preis schon um 40 Prozent anhebt, gibt es jetzt die Originalfassung und Downloadfunktion schon in diesem Abo. Eine Übersicht der vier Abos und der jeweiligen Funktionen gibt es übrigens noch am Ende des Beitrags in einer Tabelle.

