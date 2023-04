Ruuky macht endgültig dicht

Das „App-Konto“ Ruuky musste im Januar dieses Jahres Insolvenz anmelden. Kurz darauf verkündete man, dass der Betrieb komplett eingestellt wird. Dann gab es die Kehrtwende und der Betrieb sollte fortgesetzt werden. Nun folgt die Rolle rückwärts und es ist doch Schluss.

Ruuky kommuniziert derzeit gegenüber seinen Kunden per E-Mail, dass man den Betrieb endgültig einstellen wird. Zum 30. April 2023 ist also Schluss mit dem Angebot. Auch der strategische Partner konnte das nicht verhindern. So heißt es:

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation waren wir als junges Unternehmen gezwungen, eine vorläufige Insolvenz anzumelden. In diesem Prozess haben wir uns mit einem strategischen Käufer geeinigt, welcher das gesamte Ruuky Team übernehmen wird. Nach langen internen Gesprächen wurde jedoch entschieden, das Geschäftsmodell von Ruuky leider nicht weiterzuführen.

Die Ruuky-App, das Konto und die Karte werden zum genannten Stichtag nicht mehr funktionieren und es werden keine Zahlungen und Überweisungen mehr möglich sein. Die Kündigung einreichen und eine Auszahlung veranlassen, ist aktuell in der App möglich. Später muss man einen komplizierteren Weg gehen, den Ruuky wie folgt beschreibt:

Um dein restliches Guthaben nach dem 30.04.2023 erstattet zu bekommen, steht dir unser Bankpartner PPS EU SA unter Ruuky.Kundendienst@pps.edenred.com zur Verfügung. Eine Rückerstattung kann dabei bis zu 90 Tage in Anspruch nehmen.

Bitte beachte, dass PPS nach dem 30.04.2023 eine Verwaltungsgebühr von 2,50€ / Monat erheben wird, sofern keine Rückerstattungsanfrage vorliegt.

