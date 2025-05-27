Same-Day-Lieferoption: Uber Courier startet in Deutschland

Uber hat seinen Dienstleistungsumfang in Deutschland erweitert und bietet mit „Uber Courier“ ab sofort einen neuen Lieferservice an.

Über die Uber-App können Nutzer persönliche Gegenstände an andere Personen innerhalb derselben Stadt versenden. Das Angebot ist aktuell in neun deutschen Städten verfügbar: Berlin, Köln, München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart und Mannheim.

Laut Uber richtet sich das neue Angebot sowohl an Privatpersonen als auch an kleine Unternehmen. Nutzer können Gegenstände mit einem Gewicht von maximal 20 Kilogramm pro Stück und insgesamt maximal 60 Kilogramm verschicken. Die Lieferungen werden von in das Uber-Netzwerk eingebundenen Kurierfahrern übernommen, die mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs sind.

Die Kosten werden wie bei anderen Uber-Diensten vorab in der App berechnet und basieren auf Entfernung und Fahrtzeit.

Uber Courier: Funktionsweise und Anwendungsbeispiele

Die Nutzung von „Uber Courier“ erfolgt über die Uber-App. Der Versender muss die Gegenstände verpacken, den Zielort angeben und den Dienst auswählen. Dabei kann festgelegt werden, ob der Nutzer als Absender oder Empfänger fungiert.

Nach der Buchung erhält man Benachrichtigungen zum Status der Lieferung in Echtzeit. Uber beschreibt die Anwendung als unkompliziert und für den Alltag geeignet, beispielsweise für vergessene Schlüssel oder kurzfristige Sendungen an Freunde. Dieser Service gefällt mir ziemlich gut, gerade weil ich ihn auch als Privatperson leicht nutzen kann.