Dienste

Same-Day-Lieferoption: Uber Courier startet in Deutschland

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Uber Courier Delivery

Uber hat seinen Dienstleistungsumfang in Deutschland erweitert und bietet mit „Uber Courier“ ab sofort einen neuen Lieferservice an.

Über die Uber-App können Nutzer persönliche Gegenstände an andere Personen innerhalb derselben Stadt versenden. Das Angebot ist aktuell in neun deutschen Städten verfügbar: Berlin, Köln, München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart und Mannheim.

Laut Uber richtet sich das neue Angebot sowohl an Privatpersonen als auch an kleine Unternehmen. Nutzer können Gegenstände mit einem Gewicht von maximal 20 Kilogramm pro Stück und insgesamt maximal 60 Kilogramm verschicken. Die Lieferungen werden von in das Uber-Netzwerk eingebundenen Kurierfahrern übernommen, die mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs sind.

Die Kosten werden wie bei anderen Uber-Diensten vorab in der App berechnet und basieren auf Entfernung und Fahrtzeit.

Uber Courier: Funktionsweise und Anwendungsbeispiele

Die Nutzung von „Uber Courier“ erfolgt über die Uber-App. Der Versender muss die Gegenstände verpacken, den Zielort angeben und den Dienst auswählen. Dabei kann festgelegt werden, ob der Nutzer als Absender oder Empfänger fungiert.

Uber Courier In App (1)

Nach der Buchung erhält man Benachrichtigungen zum Status der Lieferung in Echtzeit. Uber beschreibt die Anwendung als unkompliziert und für den Alltag geeignet, beispielsweise für vergessene Schlüssel oder kurzfristige Sendungen an Freunde. Dieser Service gefällt mir ziemlich gut, gerade weil ich ihn auch als Privatperson leicht nutzen kann.

Uber Courier In App (2)


Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Das wäre doch mal eine Alternative zu Amazon und Konsorten um wichtige Dinge wirklich noch am selben Tag zu bekommen.

    Antworten
    1. Jans 👋
      sagt am zu Max ⇡

      Vorallem ist das eine spannende Möglichkeit für den stationären Handel, wenn die Kosten das erlauben.

      Antworten
      1. Max 🔱
        sagt am zu Jans ⇡

        Ohja für den stationären Handel wäre das wirklich eine Chance.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Same-Day-Lieferoption: Uber Courier startet in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Kommentar: LEGO DC Arkham Asylum (76300) wird nicht nur Schurken abschrecken
in Kommentar
Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update