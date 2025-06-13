Samsung Galaxy Watch 8, Classic und Ultra: So sehen die neuen Uhren aus

Wir wissen eigentlich schon seit einigen Wochen, wie die neue Galaxy Watch-Reihe von Samsung aussieht, aber bisher gab es nur grobe Umrisse aus der App von Samsung und Renderbilder. Jetzt haben wir auch finales Bildmaterial der Uhren.

Das stammt von Android Headlines und es zeigt, was schon bekannt war. Es gibt ein neues Design für alle Uhren, welches sich an der Ultra vom 2024 orientiert. So sieht dann also die neue Samsung Galaxy Watch 8 aus, die in zwei Größen kommt:

Das Design der Samsung Galaxy Watch 8 Classic kennen wir schon etwas besser, denn da gab es sogar einen neuen Leak bei Ebay vor ein paar Tagen. Aber hier sieht man die finale Version, die finale Farbe, das neue Watchface und auch das Band:

Den Abschluss macht die neue Samsung Galaxy Watch 8 Ultra, bei der sich jedoch nicht viel ändert, es gibt lediglich eine neue Farbe. In diesem Jahr haben also alle neuen Uhren von Samsung ein eckiges Design, das Display bleibt dabei aber rund: