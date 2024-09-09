Samsung Galaxy S24-Serie erhält ab sofort One UI 6.1.1

Vor einigen Tagen berichtete mein Redaktionskollege Oliver über das KI-spezifische Update 6.1.1 der Benutzeroberfläche One UI aus dem Hause Samsung. Wie im Vorfeld angekündigt, sollte die neue Version ab Montag, den 9. September auch in Europa für die Samsung Galaxy S24-Serie ausgerollt werden, was ersten Berichten zufolge nun auch tatsächlich geschehen ist.

Samsung One UI 6.1.1 – Galaxy AI im Fokus

Das Update auf One UI 6.1.1, das den Fokus auf die Galaxy AI legt, erhalten ab sofort Besitzer eines der Galaxy S24 Modelle. So bietet der Notiz-Assistent eine automatische Zusammenfassung von Notizen und übersetzt diese auf Wunsch. Mit Portrait Studio lassen sich im Handumdrehen Portraits in verschiedenen Stilen wie 3D-Cartoon oder Aquarell erstellen. Beide Funktionen erfordern eine Netzwerkverbindung und die Anmeldung bei einem Samsung-Konto.

Weitere Änderungen und Neuerungen wurden von Samsung in einem eigenen Blog veröffentlicht.

Wenn ihr das Update installiert habt, wundert euch nicht, dass in den Systemeinstellungen immer noch One UI 6.1 angezeigt wird – das ist von Samsung so gewollt. Die aktualisierte Softwareversion wird als One UI 6.1 für die Galaxy S24-Serie, S23-Serie und S23 FE sowie One UI 6.1.1 für die Z Fold 5-Serie, Z Flip 5-Serie und Tab S9 angezeigt. Einen Grund dafür nennt Samsung jedoch nicht.