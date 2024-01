Samsung Galaxy S24 Ultra: Datum für neues Flaggschiff ist offiziell

Samsung hat heute bestätigt, was wir seit Monaten wissen: Das Samsung Galaxy S24-Lineup wird am 17. Januar offiziell vorgestellt. Es steht übrigens im Raum, dass die ersten Vorbesteller-Einheiten am 26. Januar bei Kunden eintreffen werden.

Im Fokus steht das Samsung Galaxy S24 Ultra, welches diese Woche mal wieder als Marketingbild die Runde (Beitragsbild) machte, Samsung wirbt auch schon in ersten Shops mit dem „KI-Smartphone“. Es gab bereits Bilder und Spezifikationen.

Samsung mit Fokus auf „Galaxy AI“

Ich rechne mit keinen großen Überraschungen, optisch tut sich nicht viel, die Specs sind wie erwartet (mal schauen, ob der Snapdragon 8 Gen 3 auch bei uns um Ultra zu finden sein wird) und die Preise sollen in diesem Jahr in etwa gleich bleiben.

Spannend wird also, was Samsung mit der Software und KI macht und was davon global nutzbar sein wird, beim Marketing wirbt man mit „Galaxy AI“ als wichtigstes Feature. Wir werden natürlich wie immer über alle Neuheiten direkt hier berichten.

