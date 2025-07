Samsung Galaxy S24: Update auf Android 15 soll heute wieder starten

Diese Woche wurde bekannt, dass Samsung noch Probleme mit One UI 7 hat und das Update auf Android 15 vorerst pausierte. Samsung selbst hielt sich mit Details bedeckt und gab kurz nach dem Stopp nur an, dass „der Rollout-Zeitplan für One UI 7 aktualisiert wird, um das bestmögliche Erlebnis zu gewährleisten“. Mehr nicht.

Laut Samsung soll ein „neuer Zeitplan und die Verfügbarkeit in Kürze bekannt gegeben“ werden, es könnte allerdings schon heute weitergehen. Die bekannte Quelle „UniverseIce“, die auch als erste Quelle über die Pause informierte, gab auf X an, dass Android 15 ab heute wieder für die Galaxy S24-Reihe verteilt wird.

Bei Samsung scheint man den Fehler also zügig gefunden und gefixt zu haben, wie man in Foren hört, gab es ein Problem beim Entsperren der Geräte. Wir haben im Moment kein Modell der S24-Reihe vor Ort, um das zu prüfen. Doch wir halten die Augen wie immer offen und informieren euch, wenn One UI 7 neu gestartet wird.

