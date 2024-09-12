Das ist das Samsung Galaxy S25 für 2025

Wir haben schon das Samsung Galaxy S25 Ultra auf Renderbildern gesehen und wie erwartet legt OnLeaks mit Renderbildern der anderen Modelle nach. Heute ist das normale Samsung Galaxy S25 an der Reihe, das kleinste Modell im Lineup.

Apropos klein, es ist mit 146,9 x 70,4 x 7,2 sogar etwas kompakter als das Samsung Galaxy S24, wenn auch nicht extrem viel. Doch als Fan von kompakten Modellen, finde ich es gut, dass dieses Modell im Lineup bleibt und auch 2025 gepflegt wird.

Technische Details haben wir noch keine, aber Dinge wie eine Periskop-Kamera fehlen weiterhin, was vermuten lässt, dass es zwar ein Highend-Modell bleibt, aber nicht an das Ultra herankommt. Mit einer Ankündigung ist Anfang 2025 zu rechnen.