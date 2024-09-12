Smartphones

Das ist das Samsung Galaxy S25 für 2025

Wir haben schon das Samsung Galaxy S25 Ultra auf Renderbildern gesehen und wie erwartet legt OnLeaks mit Renderbildern der anderen Modelle nach. Heute ist das normale Samsung Galaxy S25 an der Reihe, das kleinste Modell im Lineup.

Apropos klein, es ist mit 146,9 x 70,4 x 7,2 sogar etwas kompakter als das Samsung Galaxy S24, wenn auch nicht extrem viel. Doch als Fan von kompakten Modellen, finde ich es gut, dass dieses Modell im Lineup bleibt und auch 2025 gepflegt wird.

Technische Details haben wir noch keine, aber Dinge wie eine Periskop-Kamera fehlen weiterhin, was vermuten lässt, dass es zwar ein Highend-Modell bleibt, aber nicht an das Ultra herankommt. Mit einer Ankündigung ist Anfang 2025 zu rechnen.

Samsung Galaxy S25 Render Leak Bild Samsung Galaxy S25 Render Leak 2025 Samsung Galaxy S25 Render Leak

  1. Tom Buchenacker 👋
    sagt am

    Es wird rechteckig. Halleluja.

  2. Stefan 💎
    sagt am

    ….und hat symmetrische Ränder, was ja Dir bekanntlich auch wichtig ist, Oliver. 😄

    Bin nur mal gespannt, welche CPU verbaut sein wird, sowie was überhaupt an Verbesserungen reinfließen werden. Wenn überhaupt.

