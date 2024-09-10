Samsung Galaxy S25 Ultra: So sieht das neue Flaggschiff aus
Der Herbst naht und das bedeutet, dass wir uns mit den Flaggschiffen für nächstes Jahr beschäftigen, den Anfang dürfte wie immer Samsung machen. Also mal von den China-Marken abgesehen, die ihre Modelle immer zum Jahresende zeigen.
Das Samsung Galaxy S25 Ultra kommt und wird ein frisches Design mitbringen, die heutigen Renderbilder stammen aus der bekannten Feder von OnLeaks, der sie an Android Headlines verkauft hat. Technische Details hat die Quelle wie immer nicht.
Dafür gibt es die Maße und das neue Top-Modell soll mit 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ein bisschen kompakter und mit 219 g etwas leichter sein. Die Note-Designsprache ist ab 2025 jedenfalls Geschichte, aber Samsung hat diese auch lange genug genutzt.
Gefällt mir auf den ersten Blick eigentlich ganz gut, ich mag das kantige Design bei meinem iPhone und finde es schön, dass es mehr Smartphones nutzen. Nur bei der Kamera, da hätte man sich vielleicht auch mal eine neue Optik ausdenken können.
sieht aus wie ne mischung aus iPhone und Lumia Icon. hmm..
Neues Kamera-Design gibts dann beim 26er. Hetz Samsung mal nicht, einen Schritt nach dem anderen. ;)
Gefällt mir aber ganz gut, werd ich mir wohl holen. Wenigstens nicht furchtbar stark abgerundete Ecken wie bei manch anderen Herstellern. Die Immersion ist einfach so viel größer.
Durch das kantige Design lässt es sich bestimmt einfacher herstellen. Hauptsache es liegt noch gut in der Hand.
Optisch ist eigentlich was passiert,kantiger an den Seiten und etwas runder an den Ecken. Ähnlich wie Sony. Gefällt mir gut.
Ich würde mir nur wünschen,das Samsung endlich die 10mp 3x Kamera rausnimmt. Diesen Platz kann echt für was besseres nurzen.
Dann bleibe ich noch ein Jahr länger beim S23 Ultra. Bewusst gegen das S24 Ultra entschieden aufgrund des Zooms bzw anstatt telefoto Linse eine mit 200mp
Nach wie vor ist das S23 Ultra ein Biest und kann alles ausführen ohne Probleme.
Habe auch das S23U, klar ist dass noch eine Maschine. Die Kiste ist ja auch erst 1.75 Jahre auf dem Markt.
Ich wollte gerade sagen dass du das S23 Ultra noch mindestens 3 weitere Jahre nutzen kannst.
Rückseite schon wieder gleiche Optik, Wahnsinn einfach zum 🤮.
Blöde Frage, aber soviel anders sieht es doch nicht aus als das 24er oder?
Eigentlich doch, ich hab das S24 Ultra und es sieht schon sehr anders aus von vorne. Schau dir mal die Bilder des S24 Ultra an, vorallem beim Ecken/Kanten ist der Unterschied gross, z.B. hat das S25 Ultra wieder ein leicht abgerundete Bildschirm, was das S24 Ultra nicht hat.