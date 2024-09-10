Samsung Galaxy S25 Ultra: So sieht das neue Flaggschiff aus

Der Herbst naht und das bedeutet, dass wir uns mit den Flaggschiffen für nächstes Jahr beschäftigen, den Anfang dürfte wie immer Samsung machen. Also mal von den China-Marken abgesehen, die ihre Modelle immer zum Jahresende zeigen.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra kommt und wird ein frisches Design mitbringen, die heutigen Renderbilder stammen aus der bekannten Feder von OnLeaks, der sie an Android Headlines verkauft hat. Technische Details hat die Quelle wie immer nicht.

Dafür gibt es die Maße und das neue Top-Modell soll mit 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ein bisschen kompakter und mit 219 g etwas leichter sein. Die Note-Designsprache ist ab 2025 jedenfalls Geschichte, aber Samsung hat diese auch lange genug genutzt.

Gefällt mir auf den ersten Blick eigentlich ganz gut, ich mag das kantige Design bei meinem iPhone und finde es schön, dass es mehr Smartphones nutzen. Nur bei der Kamera, da hätte man sich vielleicht auch mal eine neue Optik ausdenken können.