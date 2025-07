Samsung Galaxy S25: Angeblich neue Strategie für 2025 geplant

Samsung wird uns in ein paar Tagen neue Produkte zeigen, doch im Hintergrund laufen natürlich schon die Arbeiten an der neuen Galaxy S-Reihe für 2025. Da gibt es noch gar nicht so viele Gerüchte, aber eine für einige eher schlechte Nachricht.

Kein Samsung Galaxy S25+ geplant

Wie Android Authority mit Blick auf interne IMEI-Daten berichtet, wird es nächstes Jahr nur ein Samsung Galaxy S25 und Samsung Galaxy S25 Ultra geben. Angeblich wurde das Samsung Galaxy S25+ gestrichen. Kommt euch das auch bekannt vor?

Anfang 2023 gab es genau so eine Meldung bei der Samsung Galaxy S24-Reihe, da kam dann aber im Sommer die Entwarnung und wir wissen mittlerweile, dass es wieder drei Modelle gab. Ist dieses Mal etwas an den Gerüchten für 2025 dran?

Schwer zu sagen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Der einzige Grund, warum man das Plus-Modell streichen sollte, wäre die Idee, dass dann mehr Nutzer zum Ultra greifen und dessen Gewinnmarge höher ist. Doch riskiert Samsung das?

