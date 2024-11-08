Samsung Galaxy S25: Das sind die Farben für 2025

Die Ankündigung des Samsung Galaxy S25-Lineups rückt immer näher und wir rechnen im Januar mit einem Unpacked-Event. Daher gibt es bereits zahlreiche Gerüchte und Leaks, heute wollen wir uns mit den möglichen Farben beschäftigen.

Ross Young hat noch ein paar Farben nachgereicht, die aber wohl in geringerer Stückmenge verfügbar sein werden, es könnte sich also um die Farben handeln, die Samsung nur im eigenen Online Shop verkauft. So könnte es also 2025 aussehen:

Samsung Galaxy S25 Farben

Moon Night Blue

Silver Shadow

Sparkling Blue

Sparkling Green

Blue/Black (nur online verfügbar)

Coral Red (nur online verfügbar)

Pink Gold (nur online verfügbar)

Samsung Galaxy S25+ Farben

Midnight Black

Moon Night Blue

Silver Shadow

Sparkling Blue

Sparkling Green

Blue/Black (nur online verfügbar)

Coral Red (nur online verfügbar)

Pink Gold (nur online verfügbar)

Samsung Galaxy S25 Ultra Farben