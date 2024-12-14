Samsung Galaxy S25: Neuer Ladestandard kommt mit einem Nachteil

Vor ein paar Tagen deutete sich bereits an, dass Samsung auf Qi2 in der Galaxy S25-Reihe setzen wird, die wir im Januar sehen. Das stimmt auch, aber bei Qi2 ist es bekanntlich kompliziert, es gibt zwei Versionen, eine gute und eine schlechte.

Qi2 gibt es mit und ohne Magneten und ohne Magneten ist es eigentlich einfach nur Qi. Welche Version nutzt Samsung? Die ohne Magneten, darauf deutet jetzt ein Leak hin, der offizielles Zubehör listet und das beinhaltet magnetische Cases.

Diese würde Samsung nicht benötigen, wenn die Galaxy S25-Reihe selbst auf der Rückseite einen Kreis aus Magneten hätte. Schade, ich habe wirklich gehofft, dass sich Qi2 mit Magneten in diesem Jahr durchsetzt und es eigentlich spätestens ab 2025 erwartet. Bisher nutzen das aber nur Apple und Nokia, sonst keine Marke.