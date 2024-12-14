Smartphones

Samsung Galaxy S25: Neuer Ladestandard kommt mit einem Nachteil

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Samsung Galaxy S24 Ultra Detail

Vor ein paar Tagen deutete sich bereits an, dass Samsung auf Qi2 in der Galaxy S25-Reihe setzen wird, die wir im Januar sehen. Das stimmt auch, aber bei Qi2 ist es bekanntlich kompliziert, es gibt zwei Versionen, eine gute und eine schlechte.

Qi2 gibt es mit und ohne Magneten und ohne Magneten ist es eigentlich einfach nur Qi. Welche Version nutzt Samsung? Die ohne Magneten, darauf deutet jetzt ein Leak hin, der offizielles Zubehör listet und das beinhaltet magnetische Cases.

Diese würde Samsung nicht benötigen, wenn die Galaxy S25-Reihe selbst auf der Rückseite einen Kreis aus Magneten hätte. Schade, ich habe wirklich gehofft, dass sich Qi2 mit Magneten in diesem Jahr durchsetzt und es eigentlich spätestens ab 2025 erwartet. Bisher nutzen das aber nur Apple und Nokia, sonst keine Marke.

Nintendo Switch 2 Dbrand Leak Detail

Nintendo Switch 2: Dieser Leak wirft eine Frage auf

Die Gerüchteküche zur Nintendo Switch 2 brodelt und es gab ja auch schon ganz offizielle Details von Nintendo selbst. Doch…

14. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Bei den 24 Ultras gibt es einige Berichte über Probleme – glaub mit dem Stift war da was – wenn magnetische Cases benutzt wurden. Vielleicht liegt da ja der Hund begraben.

    Bisher benötigte ich sowas zwar nicht so wirklich, ich verwende Cases und Systeme von „Quad Lock“, aber trotzdem schade, wenn die teuersten Flaggschiffe solch banalen Features nicht haben und ein Standard nur zu 50% verbaut wird. Qi-Laden benötigen ich nämlich schon 3mal nicht und wird auch die Mehrheit nicht benutzen.

    Antworten
  2. Jo 🪴
    sagt am

    Was ist denn das für ein Artikel?

    Alle iPhone Cases seit dem iPhone 12, welche MagSafe nutzen möchten, haben Magnete und das obwohl das iPhone selbst auch welche hat.

    Antworten
    1. Peter 🪴
      sagt am zu Jo ⇡

      Genau. Sicherlich würde die Magnetkraft des Phones durch die Hülle ohne zusätzliche Magneten stark abgeschwächt werden und für KFZ-Halterungen nicht ausreichen.

      Antworten
    2. Go 👋
      sagt am zu Jo ⇡

      Ein typischer Artikel wie immer hier von der Seite. Reine Apple Verblendung und alles andere ist immer schlechter

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung Galaxy S25: Neuer Ladestandard kommt mit einem Nachteil
Weitere Neuigkeiten
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17-Serie und Air starten in den Verkauf
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio