Samsung Galaxy S25: Sehen wir endlich Qi2?

Das Wireless Power Consortium überarbeitete den Standard für kabelloses Laden und entschied sich, den Weg von Apple zu gehen. Dort hat man bei MagSafe einen Ring aus Magneten auf der Rückseite hinzugefügt, damit Geräte besser halten.

Doch Q2 nahm weder 2023 noch 2024 so richtig an Fahrt auf, denn es gibt nur das Apple iPhone und ein Smartphone von Nokia. Weder Google, noch OnePlus, noch Oppo, noch Xiaomi haben den Standard in ihre neuen Smartphones implementiert.

Jedenfalls nicht so, wie das bei Qi2 vorgesehen ist, denn es gibt zwei Versionen, eine mit und eine ohne Magneten. Die Version ohne Magneten ist aber eigentlich nur Qi und bringt keine Vorteile mit, ohne die Magneten ist das also eher sinnfrei.

Samsung Galaxy S25-Reihe besitzt wohl Qi2

Wie man hört, soll Samsung der Galaxy S25-Reihe, die im Januar vorgestellt wird, Qi2 spendiert haben. Mehr Details haben wir nicht, es ist also unklar, ob das dann mit oder ohne Magneten ist. Ich hoffe doch auf Magneten, denn es wird langsam Zeit, dass sich Qi2 durchsetzt und ab 2025 erwarte ich das bei neuen Modellen.

3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Basti 👋
    sagt am

    Weiß zufällig jmd wie hoch mittlerweile der Wirkungsgrad beim wireless chargin ist?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Basti ⇡

      Standard sind so um die 90 Prozent, bei MagSafe höher, da Qi2 quasi MagSafe ist, so 95 bis 100 Prozent.

      Antworten
      1. Basti 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Ach cool. Merci für die Info

        Antworten

