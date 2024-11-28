Samsung Galaxy S25 rückt näher: Letzter Schritt vor dem Marktstart

Samsung bereitet sich auf den Marktstart der neuen Galaxy S25-Reihe vor und wird wieder keine Zeit verschwenden. Die neue Flaggschiff-Reihe soll am 22. Januar gezeigt werden und in der Gerüchteküche brodeln daher die Leaks so richtig hoch.

Samsung Galaxy S25 passiert US-Behörde

Bei Samsung selbst ist man jetzt theoretisch bereit für den Marktstart, denn in den USA wurde ein Modell mit der Bezeichnung „SM-S931U“ genehmigt, bei dem es sich um das ganz normale Samsung Galaxy S25 für den US-Markt handeln dürfte.

Die Plus-Version und das Ultra-Modell sind zwar noch nicht zu finden, dürften aber ebenfalls eingereicht worden sein. Die FCC muss man in den USA passieren, wenn man Smartphones verkaufen möchte, Samsung wäre also bereit für den Marktstart.

Samsung bringt neue Smartphones relativ zügig nach der Ankündigung auf den Markt, in etwa zwei Monaten werden also schon die ersten Nutzer ihr neues Galaxy S25, S25+ oder S25 Ultra in den Händen halten. Ich bin mal gespannt, was alles für 2025 geplant ist, gehe aber davon aus, dass KI wieder eine ganz zentrale Rolle spielt.