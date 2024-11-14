Samsung Galaxy S25: Datum für neues Flaggschiff

Smartphones

Vor ein paar Tagen machte schon ein mögliches Datum für das Unpacked-Event von Samsung die Runde im Netz, aber es war falsch und Max Jambor hat jetzt den entsprechenden Hinweis geliefert. Am 22. Januar 2025 wird die S25-Reihe gezeigt.

Wir bekommen nächstes Jahr wieder eine Kombination aus Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ und Samsung Galaxy S25 Ultra und ein bisschen später wird wohl noch sowas wie ein Samsung Galaxy S25 Slim folgen, aber das dauert noch.

Samsung selbst hat das Datum noch nicht bestätigt und noch nicht zum Event im Januar geladen, aber damit rechne ich auch erst im Januar. Die Galaxy S24-Reihe wurde übrigens am 17. Januar vorgestellt, Samsung hält also an diesem Monat fest.

  1. Commander Cat ☀️
    sagt am

    Nur geil, wenn es qi2 hat.

