Samsung geht neue Wege mit dem Galaxy S25
Samsung plant drei normale Galaxy S25-Smartphones für Anfang 2025, das ist seit Wochen bekannt, wir hatten bereits die Renderbilder. Doch man geht auch neue Wege mit der Flaggschiff-Reihe, denn es soll noch ein viertes Modell geplant sein.
Wie man hört, steht ein ähnlich großer Schritt wie beim „Galaxy Alpha“ vor etwa einem Jahrzehnt an, welches später das erste Edge-Modell wurde und für Jahre den Trend der gebogenen Displays einleitete (was jedoch gerade wieder endet).
Samsung Galaxy S25 „Slim“ in Planung
Kommendes Jahr möchte Samsung aber ein besonders dünnes Modell der Galaxy S25-Reihe nachreichen, quasi ein Slim-Modell. Es kommt nicht mit dem bekannten Trio, es wird später nachgereicht, ähnlich wie die Sonderedition des Galaxy Z Fold.
Details stehen noch aus, wir wissen also nicht, ob eher das normale S25 die Basis für Samsung ist oder ob man das Ultra nimmt. Aber vermutlich reagiert man damit auf die Gerüchte bei Apple, die für 2025 sowas wie ein iPhone 17 geplant haben.
Die Ära der dünnen Smartphones steht an
Falls die zwei größten Smartphone-Hersteller der Welt nächstes Jahr besonders leichte und dünne Highend-Modelle auf den Markt bringen, dann dürfte das sicher auch die Konkurrenz beeinflussen. Xiaomi, Huawei und Co. werden zeitnah folgen.
Klingt so, als ob wir also ab 2025 auf einen neuen Trend bei Smartphones blicken und Modelle mit etwas weniger Ausstattung bekommen, die dafür ein schönes und leichtes Design mitbringen. Irgendwas muss sich die Branche ja einfallen lassen.
Lehne mich mal aus dem Fenster und meine dass die meisten Kunden nichts gegen ein 2mm dickeres Handy aber längere Laufzeit hätten. Und der Kamerabuggel wäre auch etwas schmaler.
ehm war das Galax Alpha net ein anderes Gerät? welches damals durch sein schlankes Design auffallen wollte und trotzdem gut ausgestattet war? nur der Akku war glaube ich mau.
Das letzte edge Display S23 Ultra hätte man weiter durchführen müssen, s24 ultra ist in der Hand kantiger habe es selbst und werde demnächst ein handliches zulegen.
Das letzte edge Display von Samsung war nur noch leicht gebogen und hätte es in zwei Größen Angeboten, leider hat Samsung keine Eier dazu.
In der oberen Mittelklasse anzubieten wäre gut gewesen, eins mit 6.2-6.4z & das andere mit 7″+z schon flach. 😉
Samsung reagiert wohl auf die Gerüchte vom Iphone Air. Schade, dass Samsung keine eigenen Wege geht. Wofür benötigt man dünnere Geräte? Ich finde, dass die schon dünn genug sind und wenn die dünner werden, dann muss automatisch beim Inhalt gespart werden und eventuell leidet die Handlichkeit unter dem dünneren Design.
Ich würde eher sagen Samsung & Apple reagieren auf die Entwicklung bei Honor & Huawei & Co, bzw den Fortschritten in der Batterietechnologie welche die obigen Unternehmen sich bereits zu Nutze gemacht haben.
Ein Honor Magic ist als Foldable kaum dicker als ein ein Samsung Ultra oder ähnliche Geräte – ermöglicht durch die neueren Akku Technologien welche eine ähnliche Kapazität auf deutlich kompakteren Abmessungen erlauben. Ebenso das Huawei Mate XT welches glaub ich 3.6mm oder so hat (?).
Ich mag zu dünn auch nicht, außer es wird dann wirklich für einen 2-fach oder 3-fach fold Mechanismus verwendet um solche Geräte im zugeklappten Zustand auf eine „normale“ Größe zu bekommen.
Erinnert ein wenig an das Wettrennen der Android-Hersteller vor 10 Jahren oder so. Da gab es solche Modelle wie das Wiko Highway Pure 4G, was meine Mutter damals hatte: 5,1mm flach und nur 98 Gramm leicht. War wirklich gut damals, nur die Kamera war Konstruktionsbedingt eher mau.
Ich vermute bei Kameras und dem Akku werden die Einschränkungen auch nächstes Jahr am schwersten zu verbergen sein. Wir werden sehen.