Samsung geht neue Wege mit dem Galaxy S25

Samsung plant drei normale Galaxy S25-Smartphones für Anfang 2025, das ist seit Wochen bekannt, wir hatten bereits die Renderbilder. Doch man geht auch neue Wege mit der Flaggschiff-Reihe, denn es soll noch ein viertes Modell geplant sein.

Wie man hört, steht ein ähnlich großer Schritt wie beim „Galaxy Alpha“ vor etwa einem Jahrzehnt an, welches später das erste Edge-Modell wurde und für Jahre den Trend der gebogenen Displays einleitete (was jedoch gerade wieder endet).

Samsung Galaxy S25 „Slim“ in Planung

Kommendes Jahr möchte Samsung aber ein besonders dünnes Modell der Galaxy S25-Reihe nachreichen, quasi ein Slim-Modell. Es kommt nicht mit dem bekannten Trio, es wird später nachgereicht, ähnlich wie die Sonderedition des Galaxy Z Fold.

Details stehen noch aus, wir wissen also nicht, ob eher das normale S25 die Basis für Samsung ist oder ob man das Ultra nimmt. Aber vermutlich reagiert man damit auf die Gerüchte bei Apple, die für 2025 sowas wie ein iPhone 17 geplant haben.

Die Ära der dünnen Smartphones steht an

Falls die zwei größten Smartphone-Hersteller der Welt nächstes Jahr besonders leichte und dünne Highend-Modelle auf den Markt bringen, dann dürfte das sicher auch die Konkurrenz beeinflussen. Xiaomi, Huawei und Co. werden zeitnah folgen.

Klingt so, als ob wir also ab 2025 auf einen neuen Trend bei Smartphones blicken und Modelle mit etwas weniger Ausstattung bekommen, die dafür ein schönes und leichtes Design mitbringen. Irgendwas muss sich die Branche ja einfallen lassen.