Samsung Galaxy Tab S9: Book Cover Keyboard als Zubehör wieder mit von der Partie

Das südkoreanische Unternehmen Samsung bereitet derzeit hinter den Kulissen das jährliche Unpacked-Event vor, bei dem unter anderem das Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5 sowie sehr wahrscheinlich die neue Galaxy Tab-Reihe vorgestellt werden. Je näher der Zeitpunkt der offiziellen Präsentation rückt, desto mehr Details werden in der Regel bekannt.

Vieles neu machen und Bewährtes erhalten

Wie bereits in den vergangenen Wochen berichtet, wird die mittlerweile neunte Generation der Galaxy Tab-Reihe über eine IP67-Zertifizierung verfügen. Als Prozessor soll der Snapdragon 8 Gen 2 „For Galaxy“ zum Einsatz kommen, den man bereits aus der Galaxy S23-Serie kennt und der sich in Bezug auf die Performance und die Akkulaufzeit als recht positiv erwiesen hat.

Darüber hinaus will Samsung erstmals alle seine Modelle mit einem OLED-Display ausstatten. Der Auslöser für diese Entscheidung war wahrscheinlich der Schritt von Apple in Richtung eines zukünftigen OLED-iPad. Beim Zubehör will Samsung dagegen erneut auf das bewährte Book Cover Keyboard setzen, wie Galaxy Club nun berichtet.

Das Book Cover Keyboard wurde nämlich von der Korean Radio Research Agency (sozusagen die koreanische Variante der FCC) offiziell zertifiziert. Das recht beliebte Zubehör gab es in der Vergangenheit sehr oft als Vorbestellerbonus beim Kauf eines der Tablets.

Ich bin zudem schon sehr gespannt, wie sich das Google Pixel Tablet im Vergleich zum „kleinen“ Samsung Galaxy Tab S9 schlagen wird.

