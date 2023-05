Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: So sieht das neue Flaggschiff-Tablet aus

Samsung hat auch in diesem Jahr wieder eine neue Galaxy Tab-Reihe geplant und wir hatten hier schon erste Leaks. Jetzt haben wir auch erste Renderbilder, die von OnLeaks stammen, der diese heute exklusiv an mysmartprice verkauft hat.

Optisch tut sich in diesem Jahr also nicht so viel, bei der Kameraoptik gibt es hinten eine kleine Anpassung, aber das war es auch schon. Die Notch bleibt ebenfalls, was ich bei einem Tablet ehrlich gesagt weiterhin nicht wirklich ansprechend finde.

Das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra dürfte auf dem Event am 26. Juli gezeigt werden und an dieser Steller der Hinweis: Das Event ist noch nicht offiziell, mittlerweile gibt es aber mehr (und zuverlässige Quellen), die dieses Datum in den Raum werfen.

