Samsung Galaxy Watch 8: Leak zeigt uns eine überraschende Änderung

Samsung bereitet sich auf eine neue Generation der Galaxy Watch vor und wird uns in diesem Jahr vermutlich drei Modelle zeigen. Neben der Samsung Galaxy Watch gab es bisher immer ein weiteres Modell, für 2025 sind zwei weitere Versionen bei Samsung vorgesehen. Das hat das Unternehmen übrigens auch schon angedeutet.

Die Samsung Galaxy Watch 8 Ultra

Das neue Top-Modell wird wieder die Samsung Galaxy Watch 8 Ultra sein, die man letztes Jahr erstmals eingeführt hat. Diese Version hat die Samsung Galaxy Watch 5 Pro ersetzt und diese kommt auch nicht wieder. Beim Design wird sich hier wohl nicht viel tun, wie ein Bild zeigt, welches schon in One UI Watch 8 entdeckt wurde.

Die Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Neben der Samsung Galaxy Watch 8 Ultra ist in diesem Jahr auch wieder eine sehr beliebte Version der Fans eingeplant, die Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Hat sich auch schon angedeutet und kommt wieder mit drehbarer Lünette (ist nicht bestätigt, doch es sieht so aus). Das Design orientiert sich auch am Ultra-Modell.

Die Samsung Galaxy Watch 8

Die Überraschung ist jedoch, dass die normale Samsung Galaxy Watch 8 ebenfalls dieses kantige Design bekommt. Samsung sprach schon von einem „innovativen“ Design für 2025, aber ich hätte nicht gedacht, dass man das runde Design, was doch vielen Nutzern bei der Basis-Uhr gefällt, durch dieses Design ersetzten wird.