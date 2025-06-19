Samsung Galaxy Watch: Ein kostenpflichtiges Abo steht an

Samsung zeigt uns bald eine neue Galaxy Watch-Reihe, die Ankündigung ist für den 9. Juli vorgesehen, und man hat auch schon die ersten Details genannt. Der Fokus dieser Ankündigung lag voll auf ganz neuen Fitness-Software-Funktionen.

Doch es wäre denkbar, dass man beim Kauf einer neuen Galaxy Watch in Zukunft nicht alle Neuerungen nutzen kann, denn bei Cnet hat Dr. Hon Pak betätigt, dass man über ein kostenpflichtiges Abo nachdenkt. Sowas sagen Unternehmen nicht, wenn es nicht sicher kommt, Samsung plant also ein Fitness-Abo für die Uhren.

Man ist damit aber nicht alleine, sowas gibt es auch bei Google (Fitbit), Garmin und Co. und auch Apple soll ein solches planen. Wir leben in der Ära der Abos und da dürfte dieser Schritt nicht überraschen. Interessant wird dann nur, welche Dinge man in Zukunft noch kostenlos nach dem Kauf nutzen kann und für welche man zahlt.