Samsung Galaxy Watch: Ein kostenpflichtiges Abo steht an
Samsung zeigt uns bald eine neue Galaxy Watch-Reihe, die Ankündigung ist für den 9. Juli vorgesehen, und man hat auch schon die ersten Details genannt. Der Fokus dieser Ankündigung lag voll auf ganz neuen Fitness-Software-Funktionen.
Doch es wäre denkbar, dass man beim Kauf einer neuen Galaxy Watch in Zukunft nicht alle Neuerungen nutzen kann, denn bei Cnet hat Dr. Hon Pak betätigt, dass man über ein kostenpflichtiges Abo nachdenkt. Sowas sagen Unternehmen nicht, wenn es nicht sicher kommt, Samsung plant also ein Fitness-Abo für die Uhren.
Man ist damit aber nicht alleine, sowas gibt es auch bei Google (Fitbit), Garmin und Co. und auch Apple soll ein solches planen. Wir leben in der Ära der Abos und da dürfte dieser Schritt nicht überraschen. Interessant wird dann nur, welche Dinge man in Zukunft noch kostenlos nach dem Kauf nutzen kann und für welche man zahlt.
Ich war kurz davor, blind von Garmin zu Samsung zu wechseln – weil Garmin meinte, ein völlig überteuertes und nutzloses Abo einführen zu müssen.
90 € im Jahr, damit mir eine „KI“ morgens in zwei Sätzen zusammenfasst, wie ich geschlafen habe? Ernsthaft?
Ich kann auch einfach einen Screenshot meiner Vitalwerte in ChatGPT, Copilot & Co. laden – dort bekomme ich nicht nur die detailliertere Analyse, sondern kann sogar Rückfragen stellen.
Abos erzeugen unterschwelligen Dauerstress – genau das, was man sich wünscht, wenn man sich eine Uhr kauft, um Stress zu reduzieren. 😜
Teure Uhren. Dann Abo. Dann wird halt diese Uhr nicht gekauft. Im Prinzip braucht man solche Uhren nicht.
Samsung sollte sich erstmal um den Red Screen Of Death kümmern.
Ich finde Abos per se noch nicht mal so schlimm, wenn denn der Preis im Rahmen bleibt, was er oft nicht tut. Aber bei solch teuren Gerätschaften sollte mindestens ein Jahr gratis dabei sein, eher Zwei.
Solange Standardfunktionen für Standard-Sportarten nix kosten, kommt ein Abo eh nicht infrage. Für was man dann noch zusätzlich Geld zahlen soll, ist mir schleierhaft.