Wearables

Samsung Galaxy Watch: Neue Health-Funktion mit ungewöhnlichem Vorgang

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Samsung Galaxy Watch 7 Header

Samsung deutete bei der Ankündigung der Galaxy S25-Reihe eine neue Health-Funktion für die Galaxy Watch-Reihe an, denn diese soll in Zukunft den „Antioxidant Index“ messen können. Damit lässt sich der Beta-Carotin-Gehalt im Körper messen.

Doch das passiert nicht „nebenbei“, denn für diese Messung ist ein ungewöhnlicher Vorgang nötig. Ihr müsst die Uhr laut Android Authority abnehmen und dann euren Daumen auf den Sensor unten legen (und das Smartphone zeigt den Fortschritt).

Samsung Galaxy Watch Antioxidant Index

Bisher ist noch nicht ganz klar, welche Modelle diese neue Funktion bekommen werden, Samsung sprach nur davon, dass es im zweiten Halbjahr losgeht. Der APK-Teardown, bei dem man sich Details in der Android-App von Samsung angeschaut hat, zeigt laut Quelle das alte und das neue Design (mehr Details hier) der Uhr.

Da die Funktion vor der Ankündigung der Galaxy Watch 8-Reihe von Samsung bestätigt wurde, würde ich damit rechnen, dass sie auch auf die Galaxy Watch 7-Reihe kommt. Auf der anderen Seite wäre sowas ein sehr gutes Verkaufsargument.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Leak

Samsung Galaxy Watch 8 Classic: So sieht die neue Smartwatch aus

Samsung wird uns Anfang Juli neue Hardware zeigen, darunter auch wieder ein neues Smartwatch-Lineup. In diesem Jahr kommt etwas mehr,…

22. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Ginja ☀️
    sagt am

    Klingt erstmal interessant, aber ehrlich gesagt sagt so ein Wert über die tatsächliche Antioxidanz-Kapazität im Körper kaum was aus. Gemessen wird ja nur Beta-Carotin in der Haut – also ein einziges Antioxidans. Wer jetzt z. B. keine Karotten oder Spinat isst, aber stattdessen auf echte Vitamin-A-Quellen wie Leber setzt, dazu zb. fermentierten Knoblauch, dunkle Beeren oder Olivenöl mit hohem Polyphenolgehalt isst, bekommt dann trotzdem ’nen schlechten Wert? Das wirkt ziemlich schief. Solange sich das Ganze nur auf einen Stoff stützt, bringt’s eigentlich nicht viel – außer vielleicht für Leute, die wissen wollen, wie viel Karottensaft sie trinken. 😉

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Wearables / Samsung Galaxy Watch: Neue Health-Funktion mit ungewöhnlichem Vorgang
Weitere Neuigkeiten
Genesis G80 im Test: Dieses Elektroauto hat mich (positiv) überrascht
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an
in Mobilität
Mafia Old Country
Mein Tipp der Woche: Mafia: The Old Country
in Gaming
backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
in backFlip
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming