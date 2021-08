Samsung Galaxy Z Flip 3 ist offiziell

In diesem Jahr gibt es direkt ein Foldable-Duo und neben dem Fold ist auch ein neues Flip dabei. Das Samsung Galaxy Z Flip 3 steht an und damit es beim Namen passt, hat man die 2 übersprungen. Wir haben die Details für Deutschland.

Samsung Galaxy Z Flip 3: Die Spezifikationen

Das Samsung Galaxy Z Flip 3 kommt erneut mit einem 6,7 Zoll großen OLED-Display auf der Innenseite daher, welches 120 Hz besitzt. Allerdings ist das OLED-Display auf der Außenseite mit 1,9 Zoll eine ganze Ecke größer geworden.

Unter der Haube werkelt der Snapdragon 888, dem 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher zur Seite stehen. Der 3300 mAh große Akku kann wieder über Qi aufgeladen werden und es gibt noch eine IPX8-Zertifizierung.

Auf der Außenseite gibt es zwei Kameras mit jeweils 12 Megapixel, eine normale Hauptkamera und eine für Ultraweitwinkel-Fotos. Auf der Innenseite gibt es eine Kamera mit 10 Megapixel, diese ist aber noch nicht unter dem Display.

Das neue Samsung Galaxy Z Flip 3 ist minimal kleiner, das spürt man aber nicht und das Gewicht ist mit 183 Gramm weiterhin identisch. Der Fokus liegt hier vor allem auf einer extrem großen Auswahl an Farben, es sind direkt 7 Farben.

Samsung Galaxy Z Flip 3: Preise und Datum

Die kleine Version des Samsung Galaxy Z Flip 3 startet bei 1049 Euro und wer mehr Speicher möchte, der zahlt 1099 Euro. Bei nur 50 Euro Aufpreis dürfte es eigentlich ein guter Deal sein immer die etwas größere Version beim Kauf zu wählen.

Beide Versionen gibt es in allen Farben, allerdings sind Grau, Weiß und Pink nur direkt bei Samsung im Online Shop erhältlich, wo auch ab heute der Vorverkauf startet. In Deutschland findet der offizielle Marktstart am 27. August 2021 statt.

Video: Die Samsung Galaxy Watch 4 (Classic)

