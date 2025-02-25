Smartphones

Samsung Galaxy Z Fold 7: Es wird deutlich dünner

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Samsung Galaxy Z Fold 7 Leak

Samsung bereitet sich bereits auf die neue Generation der Foldables vor und wird mit dem Galaxy Z Fold 7 aufholen. Nicht überholen, die Konkurrenz ist mittlerweile weiter, aber die Renderbilder und Details von Android Headlines geben Hoffnung.

Nur 4,5 mm soll das Samsung Galaxy Z Fold 7 im aufgeklappten Zustand dick sein, damit wäre es etwas dicker als das neue Oppo Find N5 oder das Honor Magic V3, aber spürbar dünner als der Vorgänger, der noch auf 5,6 mm kam. Und auch etwas dünner als die für China exklusive Special Edition, darauf liegt also der Fokus.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Leak 2025

Das Samsung Galaxy Z Fold 7 soll auch etwas breiter werden, wohl auch, um ein bisschen mehr Platz für den Akku zu machen, wenn es dünner wird. Innen gibt es 8,2 Zoll und außen sind es 6,5 Zoll, das Seitenverhältnis ist aber nicht bekannt. Die technischen Details hat die Quelle auch nicht, heute geht es nur um das Design.

Ach, und noch ein interessantes Detail für einige. Samsung plant auch ein neues Foldable, welches man zweimal falten kann, das kommt aber etwas später und noch nicht mit dem Galaxy Z Flip 7 und Galaxy Z Fold 7 im Sommer (wohl Juli).

Samsung Galaxy S25 Ultra Back

Samsung Galaxy S26: Exynos-Chip ist wieder für 2026 im Gespräch

Samsung und Qualcomm sind mittlerweile wieder engere Partner, Qualcomm fertigt sogar eigene Snapdragon-Chips für die Galaxy S-Reihe an, aber Samsung…

25. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze50 🌀
    sagt am

    Liebe das Flip in der leichten Sommerhose

    Antworten
  2. Newt 🎖
    sagt am

    Die Dicke ist nicht so wichtig, da ist das Gewicht deutlich wichtiger.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung Galaxy Z Fold 7: Es wird deutlich dünner
Weitere Neuigkeiten
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News