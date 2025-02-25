Samsung Galaxy Z Fold 7: Es wird deutlich dünner

Samsung bereitet sich bereits auf die neue Generation der Foldables vor und wird mit dem Galaxy Z Fold 7 aufholen. Nicht überholen, die Konkurrenz ist mittlerweile weiter, aber die Renderbilder und Details von Android Headlines geben Hoffnung.

Nur 4,5 mm soll das Samsung Galaxy Z Fold 7 im aufgeklappten Zustand dick sein, damit wäre es etwas dicker als das neue Oppo Find N5 oder das Honor Magic V3, aber spürbar dünner als der Vorgänger, der noch auf 5,6 mm kam. Und auch etwas dünner als die für China exklusive Special Edition, darauf liegt also der Fokus.

Das Samsung Galaxy Z Fold 7 soll auch etwas breiter werden, wohl auch, um ein bisschen mehr Platz für den Akku zu machen, wenn es dünner wird. Innen gibt es 8,2 Zoll und außen sind es 6,5 Zoll, das Seitenverhältnis ist aber nicht bekannt. Die technischen Details hat die Quelle auch nicht, heute geht es nur um das Design.

Ach, und noch ein interessantes Detail für einige. Samsung plant auch ein neues Foldable, welches man zweimal falten kann, das kommt aber etwas später und noch nicht mit dem Galaxy Z Flip 7 und Galaxy Z Fold 7 im Sommer (wohl Juli).