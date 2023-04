Samsung: Immer mehr Smartphones erhalten das April-Sicherheitsupdate

Dass das südkoreanische Unternehmen Samsung großen Wert auf schnelle Software-Aktualisierungen legt, haben wir in der Vergangenheit mehrfach berichtet. Diese Entwicklung ist nicht nur bei den Flaggschiffen aus dem Hause Samsung zu beobachten, sondern ist in der gesamten Produktpalette auf dem Vormarsch.

Neben größeren Software-Aktualisierungen in Form einer neuen One UI-Version wie zuletzt One UI 5.1 verteilt Samsung unter anderem auch jeden Monat das Android-Sicherheitsupdate.

Das aktuelle April-Sicherheitsupdate wird seit Anfang des Monats für eine Vielzahl von Smartphones ausgerollt. Wenn euer Gerät noch kein neues Update vermeldet, heißt es Geduld haben. Es wird nach und nach ausgerollt und euch dann zum Herunterladen angeboten werden.

Samsung rät zu sofortigem Update

Eine sofortige Installation wird dringend empfohlen, natürlich nur unter der Voraussetzung, dass die Software-Aktualisierung zur Verfügung steht. Besitzer eines der Samsung Galaxy S23-, S22-, S21-, S20- und A53 5G-Modelle und Fold-Smartphones wie Galaxy Z Fold 4, Fold 3 und Galaxy Z Flip 4 können bereits auf das April-Sicherheitsupdate zugreifen.

Insgesamt werden mehr als 60 Sicherheitslücken geschlossen. Darunter befinden sich auch einige Zero-Day-Schwachstellen in den Exynos-Chipsätzen.

Mehr Informationen zu den sicherheitsrelevanten Anpassungen kann man im Android-Sicherheitsbericht April und auf der Samsung Mobile Security-Website nachlesen.

