Samsung One UI 7: Update auf Android 15 verzögert sich weiter

Samsung verteilt seit ein paar Tagen ein neues Android-Update in Form von One UI 6.1.1, aber die öffentliche Testphase lässt weiter auf sich warten. Was ungewöhnlich für Samsung ist, denn eigentlich ist man sehr schnell bei großen Android-Updates.

Wie man hört, müssen wir noch länger auf die erste Beta für One UI 7 warten, was dann Android 15 als Basis nutzt. Der Grund ist nicht nur der Fokus auf One UI 6.1.1, sondern die Stabilität. Samsung möchte hier schon stabil in die erste Beta starten.

One UI 7: Finaler Umfang noch nicht geklärt

Doch man hat sich wohl auch noch nicht ganz auf die finalen Funktionen geeinigt und spricht daher im Community-Forum von einer „Verspätung“. Im Gegensatz zu Android 15 selbst, soll One UI 7 nämlich ein durchaus großes Android-Update sein.

Google selbst lässt sich dieses Mal übrigens auch Zeit, denn Android 15 ist fertig, kommt aber erst im Oktober. Die neue Pixel-Reihe wird daher erstmals mit einer alten Android-Version ausgeliefert. Sobald wir mehr über One UI 7 erfahren und wissen, wann die Beta endlich startet, werden wir euch hier natürlich informieren.

Samsung Galaxy S25 Ultra Leak Render Header

Samsung Galaxy S25 Ultra: So sieht das neue Flaggschiff aus

Der Herbst naht und das bedeutet, dass wir uns mit den Flaggschiffen für nächstes Jahr beschäftigen, den Anfang dürfte wie…

10. September 2024 | Jetzt lesen →

