Samsung lädt zum Unpacked-Event

Samsung hat heute bereits zum zweiten Unpacked-Event für 2021 eingeladen, es findet am 17. März 2021 statt. Man scheint das Unpacked-Branding aber nicht für ein neues Flaggschiff, sondern für eine neue A-Reihe zu nutzen. Den Hinweis liefert übrigens auch Samsung selbst, denn man nennt es „Awesome Unpacked“.

In der Gerüchteküche machen aktuell Modelle wie ein Samsung Galaxy A52 die Runde und die A-Reihe besitzt in den USA den Slogan „Awesome for everyone“. Die S21-Reihe ist noch nicht alt und bis zu einem möglichen Fan-Modell oder einer neuen Foldable-Reihe dürfte es noch ein paar Wochen/Monate dauern.

Doch die A-Reihe ist mittlerweile mit die wichtigste Reihe für Samsung geworden, denn ein Samsung Galaxy S21 Ultra ist vielleicht ein Vorzeigemodell, doch die Masse macht man mit einem Samsung Galaxy A52. Daher soll es 2021 erstmals Premium-Funktionen wie OLED mit 120 Hz oder eine IP-Zertifizierung geben.

