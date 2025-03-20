Dienste

Schlechte YouTube-Auflösung? Laut Google ein Bug

Youtube

Ist euch in letzter Zeit eine erstaunlich schlechte Qualität bei YouTube aufgefallen und werden euch Videos teilweise in 144p oder 360p abgespielt? Dann kann es sein, dass ihr von einem Bug betroffen seid, den Google jetzt genau untersucht.

Laut Google kann es bei iOS, im Browser oder auf Smart TVs vorkommen, dass YouTube eine schlechte Qualität wählt, obwohl das nicht nötig sei. Eine Lösung habe man noch nicht, aber es ist definitiv ein Bug und dieser wird auch behoben.


  1. Cress 🌀
    sagt am

    Wieso kann man nicht standardmäßig IMMER die höchste Auflösung auswählen. Totaler Mist, dann lädt das Video am Anfang halt 2 Sekunden, aber diese Grütze sich immer anzugucken ist schrecklich.

    1. Kurt 🔅
      sagt am zu Cress ⇡

      kann man doch?

      1. Dennis 🏅
        sagt am zu Kurt ⇡

        Kann man nicht wirklich, oder wo kann man einstellen das er wirklich immer die höchste verfügbare Auflösung nimmt?

  2. Jörg Ingenbrand 👋
    sagt am

    Genau das Problem, mit der schlechten Qualität, habe ich auch seit einiger Zeit.
    Dachte zuerst es liegt an mir oder meinem Equipment. Apple iPhone 16 Pro

  3. Manuel 🪴
    sagt am

    Ah, danke für den Hinweis. Passiert vor allem auf webOS immer mal sehr random, aber seit Monaten schon. 90% werden richtig abgespielt, bei den anderen kann man problemlos händisch wechseln. Freue mich, wenn es gleich wieder richtig funktioniert.

