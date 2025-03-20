Schlechte YouTube-Auflösung? Laut Google ein Bug

Ist euch in letzter Zeit eine erstaunlich schlechte Qualität bei YouTube aufgefallen und werden euch Videos teilweise in 144p oder 360p abgespielt? Dann kann es sein, dass ihr von einem Bug betroffen seid, den Google jetzt genau untersucht.

Laut Google kann es bei iOS, im Browser oder auf Smart TVs vorkommen, dass YouTube eine schlechte Qualität wählt, obwohl das nicht nötig sei. Eine Lösung habe man noch nicht, aber es ist definitiv ein Bug und dieser wird auch behoben.