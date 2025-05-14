Schneller tanken: PACE startet an OIL! Tankstellen in Deutschland

PACE Telematics hat damit begonnen, 100 OIL! Tankstellen an seine Mobile-Payment-Lösung PACE Pay anzubinden.

Bis zum Sommer sollen mindestens 170 der insgesamt 220 Standorte in das System integriert werden. Dies markiert den Einstieg der OIL! Tankstellen in den Bereich des mobilen Bezahlens. Neben PACE Pay sollen auch die Bezahlsysteme von DKV und Roadrunner eingebunden werden. Dann können Kunden direkt an der Zapfsäule bezahlen, ohne den Verkaufsraum betreten zu müssen.

Die technische Umsetzung erfolgt über den „Mobile Payment Hub”, eine standardisierte Schnittstelle zur Integration digitaler Bezahlsysteme. Die Einführung ist Teil eines breit angelegten Digitalisierungsprozesses im Tankstellenmarkt. Durch die Einbindung der OIL!-Standorte erweitert PACE Telematics sein Connected-Fueling-Netzwerk, das eine Plattform für verschiedene Mobile-Payment-Anbieter bietet. Das Angebot richtet sich dabei sowohl an Privatnutzer als auch an Flottenkunden.

Unkomplizierter In-App-Zahlungsprozess mit PACE

Nutzer wählen an der Tankstelle ihre Zapfsäule aus, tanken wie gewohnt und autorisieren die Transaktion mit ihrer bevorzugten Zahlungsmethode. Nach Abschluss der Transaktion kann man seine Fahrt fortsetzen, während die Quittung in der App gespeichert und zusätzlich per E-Mail versendet wird.

Die PACE Drive App, die kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich ist, bietet verschiedene Zahlungsmethoden wie giropay, AMEX, Apple Pay, Google Pay, Mastercard, PayPal und VISA. Die Nutzer können ihre bevorzugten Zahlungsmethoden bei der Registrierung hinterlegen und dann direkt in der App nutzen.

Die App ist sowohl auf dem Smartphone, der Smartwatch als auch im Fahrzeug über Apple CarPlay und Android Auto nutzbar.