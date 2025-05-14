Dienste

Schneller tanken: PACE startet an OIL! Tankstellen in Deutschland

Tanken

PACE Telematics hat damit begonnen, 100 OIL! Tankstellen an seine Mobile-Payment-Lösung PACE Pay anzubinden.

Bis zum Sommer sollen mindestens 170 der insgesamt 220 Standorte in das System integriert werden. Dies markiert den Einstieg der OIL! Tankstellen in den Bereich des mobilen Bezahlens. Neben PACE Pay sollen auch die Bezahlsysteme von DKV und Roadrunner eingebunden werden. Dann können Kunden direkt an der Zapfsäule bezahlen, ohne den Verkaufsraum betreten zu müssen.

Die technische Umsetzung erfolgt über den „Mobile Payment Hub”, eine standardisierte Schnittstelle zur Integration digitaler Bezahlsysteme. Die Einführung ist Teil eines breit angelegten Digitalisierungsprozesses im Tankstellenmarkt. Durch die Einbindung der OIL!-Standorte erweitert PACE Telematics sein Connected-Fueling-Netzwerk, das eine Plattform für verschiedene Mobile-Payment-Anbieter bietet. Das Angebot richtet sich dabei sowohl an Privatnutzer als auch an Flottenkunden.

Unkomplizierter In-App-Zahlungsprozess mit PACE

Nutzer wählen an der Tankstelle ihre Zapfsäule aus, tanken wie gewohnt und autorisieren die Transaktion mit ihrer bevorzugten Zahlungsmethode. Nach Abschluss der Transaktion kann man seine Fahrt fortsetzen, während die Quittung in der App gespeichert und zusätzlich per E-Mail versendet wird.

Die PACE Drive App, die kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich ist, bietet verschiedene Zahlungsmethoden wie giropay, AMEX, Apple Pay, Google Pay, Mastercard, PayPal und VISA. Die Nutzer können ihre bevorzugten Zahlungsmethoden bei der Registrierung hinterlegen und dann direkt in der App nutzen.

Die App ist sowohl auf dem Smartphone, der Smartwatch als auch im Fahrzeug über Apple CarPlay und Android Auto nutzbar.


  1. Sebastian 🪴
    sagt am

    Ganz nett. Habe ich genau 2x mal genutzt. Aber irgendwie ist Pace dann schnell in Vergessenheit geraten. Sicherlich bedingt dadurch, dass nicht alle Tankstellen unterstützt werden. Zudem kann man keine Kundenkonten (Shell Kundenkonto, Aral Payback) verknüpfen um Punkte zu sammeln. Auch fehlt mir eine Routenplanung, sodass ich auf dem Weg die günstigste Tankstelle „einsammeln“ kann und direkt bezahlen kann via PACE. Schön wäre auch, wenn Ladesäulen unterstützt werden würden. In diesem Tarifdschungel mit unterschiedlichsten Preisen könnte Pace vielleicht punkten. Und wenn ich so und so aus dem Auto aussteigen muss, um zu tanken kann ich auch die paar Schritte mir auch zur Kasse antun. Die Wartezeiten sind an den Kassen zu 90% sehr kurz. Mir fehlt ein richtiger Use-Case

    Antworten
    1. Sebastian 🪴
      sagt am zu Sebastian ⇡

      … Zeitersparnis ist auch nicht so elementar, dass es eine Rolle spielt. Wer keine 1-2 Minuten an der Kasse stehen kann um zu bezahlen, der hat ganz andere Probleme.

      Antworten
      1. René Hesse 🔱
        sagt am zu Sebastian ⇡

        Ich denke in diesem Bereich vor allem an Personen, die alleine mit kleinen Kindern unterwegs sind, das ist schon deutlich komfortabler direkt vom Auto aus bezahlen zu können.

        Antworten
  2. Thomas 💎
    sagt am

    „Dann können Kunden direkt an der Zapfsäule bezahlen, ohne den Verkaufsraum betreten zu müssen“
    Richtig, man könnte sich ja mit dem Marburg-Virus infizieren🙃

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Thomas ⇡

      Entweder verstehe ich den Scherz nicht, oder ….?! es geht rein um die Zeitersparnis.

      Antworten
  3. Theo 👋
    sagt am

    Captain Beckmesser sagt: „Nicht das Tanken an sich wird schneller, lediglich das Bezahlen“ :D

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Theo ⇡

      Sagen wir der Tankvorgang, zu dem das bezahlen ja auch gehört.

      Antworten

