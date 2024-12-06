Scrubs kommt offiziell als Serie zurück
Es hat sich schon im Sommer angedeutet und jetzt ist es laut Deadline offiziell, das Studio von 20th Television bringt Scrubs zurück. Bill Lawrence wird zwar nicht der Showrunner, aber er leitet das Projekt. Und der alte Cast soll auch mit dabei sein.
Laut Deadline sind Zach Braff (John J.D. Dorian), Sarah Chalke (Elliot Reid), Donald Faison (Christopher Turk) und John C. McGinley (Perry Cox) mit dabei, bei Judy Reyes (Carla Espinosa) ist es nicht ganz sicher, da sie noch ein anderes Projekt hat.
Scrubs 2.0 wird ein Hybrid aus Alt und Neu
Bill Lawrence betonte in einem etwas älteren Interview im Herbst, dass Scrubs 2.0 eine Mischung aus Nostalgie und Neuanfang sein soll. Man wird die alten Darsteller nach 15 Jahren erneut sehen, aber die Serie wird auch neue Anfänger einführen.
Es ist unklar, ob neben dem Haupt-Cast auch Schauspieler wie Ken Jenkins (Bob Kelso), Neil Flynn (Hausmeister) oder Robert Maschio (Todd Quinlan) dabei sind (Sam Lloyd leider nicht mehr), möglich wären hier aber sicher diverse Gastauftritte.
Hab Angst davor…macht es bitte nicht kaputt.
Scrubs fand ich immer unterhaltsam. Aber dabei sollte man das auch lassen. Glaube kaum, dass die Neuauflage genauso erfolgreich, vor allem unterhaltsam, sein wird.
Schonmal Gratulation, dass man es geschafft hat, den Hauptcast nach so langer Zeit weitestgehend zu erhalten. „Carla“ gehört natürlich auch unbedingt dazu, das klappt hoffentlich auch.
Ob das dann letztlich gut wird oder nicht, wird man sehen. Ich halte es für Blödsinn, jetzt schon zu sagen, das könnte kein Erfolg werden. Natürlich wird es anders werden. Wer mit der Einstellung herangeht, es müsste komplett gleich sein und die komplett gleichen Gefühle wie damals auslösen, kann nur enttäuscht werden. Es ist einfach sehr viel Zeit vergangen, alle sind 15 Jahre älter, nicht jeder ist wieder dabei, es wird neue Gesichter geben und auch die Gesellschaft und der Humor haben sich in der Zeit entwickelt. Das heißt aber alles nicht, dass es nicht trotzdem gut werden könnte. Man muss eben offen dafür sein, dass es zwar einerseits eine Fortsetzung ist, aber eben nicht einfach eine neue Staffel, die ein Jahr nach der letzten Staffel erscheint.
kann mir durchaus vorstellen, dass der Podcast von Braff und Faison, der während der Pandemie gestartet wurde, sicherhlich ordentlich dazu beigetragen hat. Es gab viele Gäste aus der alten Crew und man hat bestimmt auch am Erfolg des Podcasts gesehen, dass es da durchaus Fans gibt. Ich freue mich jedenfalls. Den Spinnoff fand ich nicht so gut und habe es nicht zu Ende gesehen. Scrubs allerdings vermutlich mehrfach, weil es einfach stimmig war und genau zu der damaligen Lebensphase passte. Wenn sie es hinbekommen, auch die jetztige Lebensphase einzufangen, dann wird es bestimmt ein Erfolg.
Glaube kaum dass es ein Erfolg wird. Allein die Nostalgie wird es nicht bringen. Und da jeder Witz irgendwo „korrekt“ sein muss heute, wird allein die „modern Audience“ Das Schiff sicher nicht richten 😂😂
Sam Lloyd wird leider nicht dabei sein, da 2020 verstorben.
Richtig, das habe ich ganze vergessen :(
Leider. Ihn hätte ich echt gerne dabei gehabt. :-(