Scrubs kommt offiziell als Serie zurück

Es hat sich schon im Sommer angedeutet und jetzt ist es laut Deadline offiziell, das Studio von 20th Television bringt Scrubs zurück. Bill Lawrence wird zwar nicht der Showrunner, aber er leitet das Projekt. Und der alte Cast soll auch mit dabei sein.

Laut Deadline sind Zach Braff (John J.D. Dorian), Sarah Chalke (Elliot Reid), Donald Faison (Christopher Turk) und John C. McGinley (Perry Cox) mit dabei, bei Judy Reyes (Carla Espinosa) ist es nicht ganz sicher, da sie noch ein anderes Projekt hat.

Scrubs 2.0 wird ein Hybrid aus Alt und Neu

Bill Lawrence betonte in einem etwas älteren Interview im Herbst, dass Scrubs 2.0 eine Mischung aus Nostalgie und Neuanfang sein soll. Man wird die alten Darsteller nach 15 Jahren erneut sehen, aber die Serie wird auch neue Anfänger einführen.

Es ist unklar, ob neben dem Haupt-Cast auch Schauspieler wie Ken Jenkins (Bob Kelso), Neil Flynn (Hausmeister) oder Robert Maschio (Todd Quinlan) dabei sind (Sam Lloyd leider nicht mehr), möglich wären hier aber sicher diverse Gastauftritte.