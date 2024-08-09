Gaming

SEGA kündigt im August ein neues Spiel an

SEGA ist auf der Gamescom in ein paar Tagen vor Ort und wer ebenfalls die Messe besucht, der kann sich auf Sonic X Shadow Generations und Metaphor: ReFantazio freuen, denn diese beiden Spiele wird man am Stand von SEGA spielen können.

Doch dabei bleibt es nicht, denn SEGA hat ein drittes Spiel dabei, welches aber noch nicht offiziell vorgestellt wurde, so das Unternehmen. Teaser gibt es bisher noch keine und ich habe auch keine guten Gerüchte zu einem Spiel gefunden.

Mit einer Ankündigung ist während der Opening Night Live zu rechnen, vielleicht sehen wir es auch schon kurz vorher und dort folgt das Gameplay. Was wird uns SEGA zeigen? Ein weiteres Sonic eher nicht, aber SEGA hat ja sehr viele Marken.

