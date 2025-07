Shell Recharge senkt Ladekosten für Elektroautos

Ab sofort gelten an über 1.100 Shell Recharge Ladestationen an mehr als 300 Standorten in Deutschland neue, günstigere Preise.

Die Kosten pro Kilowattstunde (kWh) sinken um bis zu 7 Cent auf „ab 0,57 €/kWh“. Mit der Shell Recharge-App können Nutzer den nächstgelegenen Ladepunkt finden und von den neuen Tarifen profitieren.

Doch damit nicht genug. Shell bietet einen neuen Vorteilstarif an, mit dem man mehr sparen kann. Für 4,99 Euro im Monat erhalten Kunden 25 Prozent Rabatt pro kWh an allen Shell Recharge-Ladesäulen. Dieser Tarif ermöglicht deutschlandweit Schnellladen ab 0,43 Euro pro kWh.

Kurz: Shell Recharge kostet jetzt für AC- und DC-Laden ab 0,57 €/kWh über die App oder mit dem 4,99 €/Monat-Abo nur 0,4275 €/kWh (= 25 % Ermäßigung). Es gibt weitere Details und Einschränkungen, wie der genauen Preisliste und dem dort hinterlegen „Disclaimer“ zu entnehmen ist.

