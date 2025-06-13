Silent Hill bekommt ein offizielles Remake
Konami hat diese Woche bestätigt, was viele schon gehofft haben, es wird ein offizielles Remake für Silent Hill geben. Dieses wird von Blooper Team realisiert, die auch schon für das hervorragende Remake von Silent Hill 2 verantwortlich waren.
Warum kommt die 1 nach der 2? Weil Silent Hill 2 der erfolgreichere Teil der Reihe war und 1 zwar auch unabhängig gespielt werden kann, aber Silent Hill 3 direkt an das Spiel anschließt. Ein Remake für Silent Hill 3 dürfte also auch noch kommen.
Ein Datum für das Remake von Silent Hill gibt es noch nicht, das Team dürfte noch ein bisschen mit dem eigenen Projekt (Cronos: The New Dawn) zu tun haben, was Ende 2025 kommt. Silent Hill 1 dürfte also 2026 oder eher erst 2027 anstehen.
