Singles Day: MediaMarkt kündigt über 10.000 Schnäppchen an

MediaMarkt bietet zum diesjährigen Singles Day am 11. November 2022 über 10.000 Schnäppchen aus zahlreichen Warenkategorien an.

Die Angebote gelten bundesweit in allen Märkten nur an diesem Aktionstag und wie immer „nur, solange der Vorrat reicht“. Im MediaMarkt Onlineshop kann man sich die Angebote bereits ab Donnerstag, den 10. November 2022, um 20 Uhr sichern und bis zum 11. November um 23:59 Uhr shoppen.

Zu den „Highlight-Produkten“ zählen in diesem Jahr zum Beispiel die Kitchenaid 5KSM156ECA Küchenmaschine oder die LG Tone Free DFP9 In-Ear-Kopfhörer sowie der Samsung LC24F390FHRXEN 23,5 Zoll Full-HD Monitor. Auch das Lenovo Tab M10 in Dunkelgrau, die LG F4WV710P1E Waschmaschine oder die LG GBP62MCNBC Serie 6 Kühlgefrierkombination in Matte Black sollen zum Angebotspreis zu haben sein.

Mitglieder des MediaMarkt Clubs, der inzwischen myMediaMarkt heißt, profitieren zusätzlich. So erhalten diese beim Kauf eines Singles Day Highlight-Produktes 1.111 Extra-Punkte gutgeschrieben.

Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf durchgeführt werden, da MediaMarkt im Vorfeld solcher Aktionen leider bei vielen Artikeln an der Preisschraube dreht.

PS: Da Saturn vor allem online inzwischen quasi eine Kopie von MediaMarkt ist, läuft auch dort die gleiche Aktion.

