Sipgate starter: Preise ändern sich

Sipgate hatte bereits im Jahr 2022 den kostenlosen Einsteigertarif „starter“ gestrichen. Bestandskunden können diesen aber nach wie vor nutzen. Nun ändern sich zum Jahreswechsel einige Preise.

Ab dem 1. Januar 2025 tritt (auch) für sipgate-Kunden mit starter-Tarif eine neue Tarifliste in Kraft (siehe PDF). Die Änderungen betreffen insbesondere die Minutenpreise für Verbindungen, die nicht durch eine Flatrate abgedeckt sind. Für Kunden, deren Tarif eine Flatrate enthält, bleiben die Preise unverändert.

Eine wesentliche Änderung ist die Erhöhung der Minutenpreise für Gespräche ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz sowie die Anpassung der Preise für EU- und Auslandsgespräche. Vor allem Gespräche ins deutsche Mobilfunknetz werden teurer, während einige Auslandsziele außerhalb der EU günstiger werden.

Nicht alle Kosten steigen

Besonders betroffen sind die Preise für Gespräche ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz, die ab Januar 2025 auf 2,4 Cent bzw. 19 Cent brutto pro Minute steigen. In den EU-Netzen werden die Preise teilweise angehoben, so z. B. für Anrufe in die Mobilfunknetze, wo der Minutenpreis auf 20,11 Cent steigt. Andererseits gibt es auch Preissenkungen für bestimmte Ziele außerhalb der EU, z. B. für 82 ausgewählte Länder. Die neuen Tarife betreffen auch Anrufe von der SIM-Karte aus, wo insbesondere Gespräche in alle EU-Netze teurer werden.

Um den Überblick über die neuen Preise zu behalten, können die Kunden die Tarifansage aktivieren, die sie vor jedem Gespräch über den Minutenpreis informiert. Für Geschäftskunden bleiben die Tarife für Gespräche nach Deutschland unverändert, zusätzlich werden Festnetz-Flatrates angeboten.

Kunden, die mit den neuen Tarifen nicht einverstanden sind, können ihren Vertrag mit einer Frist von einem Tag zum Monatsende kündigen. Ab Januar 2025 gelten zudem neue Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen für alle sipgate-Kunden.