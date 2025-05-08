Sipgate startet AI-Telefonassistent für kleine Unternehmen

Das Düsseldorfer Unternehmen sipgate bietet mit „Frontdesk“ eine neue Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre telefonische Erreichbarkeit durch den Einsatz eines KI-Agenten verbessern wollen.

Frontdesk übernimmt standardisierte Aufgaben am Telefon, wie das Beantworten häufig gestellter Fragen, das Aufnehmen von Nachrichten und das Weiterleiten von Anrufen an zuständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ziel sei es, menschliche Arbeitskraft zu entlasten und die Effizienz in der internen Kommunikation zu steigern.

Insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und des steigenden Kostendrucks sollen Prozesse in Unternehmen automatisiert werden, ohne dass der Kundenservice darunter leidet. Der digitale Assistent ist rund um die Uhr im Einsatz und soll dafür sorgen, dass Anrufer jederzeit eine Antwort erhalten – entweder direkt aus dem System oder durch gezielte Weiterleitung.

Sipgate Frontdesk: Technik, Installation und Preisgestaltung

Die Einrichtung von Frontdesk ist laut Anbieter einfach und schnell. Das System bezieht zunächst Informationen von der Website des Unternehmens und ist innerhalb „einer Minute“ einsatzbereit. Danach kann es mit weiteren spezifischen Daten gefüttert werden, um besser auf typische Kundenanfragen reagieren zu können. Die Lösung basiert auf sipgate AI und kann in bestehende Cloud-Telefonanlagen integriert werden.

Die Abrechnung erfolgt nutzungsabhängig. Es gibt keine Grundgebühr, der Einstiegspreis liegt bei 69 Cent pro Minute. Mit zunehmender Nutzung sinkt der Preis auf bis zu 29 Cent pro Minute. Unternehmen können den Dienst über die sipgate-Website buchen und konfigurieren.