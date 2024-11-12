Mobilität

Skoda: „2025 wird ein Jahr mit extremen Herausforderungen“

Skoda geht es gut, sehr gut. Vor allem, wenn man sich die anderen VW-Marken wie Audi, Porsche oder VW selbst anschaut, dann schwimmt Skoda gegen den Trend.

Die VW-Marke wächst „gegen den Markttrend“, so Thomas Peckruhn (vom Skoda-Händlerverband) laut Automobilwoche. Dies verdankt man aktuell auch etwas der „Sonderkonjunktur bei Verbrennern“. Aber vor allem für Händler ist Skoda attraktiv.

Die durchschnittliche Umsatzrendite bei Skoda liegt für Händler noch bei 2,7 Prozent und sei damit „im Branchenvergleich überdurchschnittlich gut“. Skoda-Deutschland-Chef Jan Hendrik Hülsmann sieht die VW-Marke als „bestes Geschäftsmodell“ für Händler. Doch mal blickt auch schon in die Zukunft der Marke.

Skoda: 2025 wird eine Herausforderung

Aber es ist nicht garantiert, dass es so bleibt, denn „2025 wird ein Jahr mit extremen Herausforderungen“. Das hat mehrere Gründe, wie ein rückläufiger Markt bei Aftersales (durch das Ende der Lieferkrise und weniger Verkäufe während der Pandemie), höhere Zinskosten und Personalkosten und auch die Elektroautos.

Es stehen neue CO₂-Vorgaben an, Skoda kann sich also nicht mehr auf Verbrennern ausruhen und muss mehr Elektroautos verkaufen. Und „die E-Mobilität wird die Erträge drücken“, ein Elroq hat eine geringere Gewinnmarge, als ein Verbrenner.

Skoda Elroq Front

Doch Skoda möchte den „Anteil an alternativen Antrieben mehr als verdoppeln“ und sieht sich mit Enyaq und Elroq „sehr gut aufgestellt“. Es gibt zwar nur zwei Elektroautos im Lineup, aber vor allem der neue Elroq kommt bereits sehr gut an.

Ich bin gespannt, denn der Elroq ist entscheidend für die VW-Marke, läuft dieser gut für Skoda und die Händler, dann kann man auch entspannt mehr Verbrenner mit besserer Gewinnmarge verkaufen und Strafzahlungen sind kein Thema. Diese VW-Marke sieht also die Herausforderungen, geht aber selbstbewusst ins nächste Jahr.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Die durchschnittliche Umsatzrendite bei Skoda liegt noch bei 2,7 und sei damit „im Branchenvergleich überdurchschnittlich gut“.

    Was 2,7? 2,7 Prozent? Ist das gut? Und für wen gilt das, für Skoda oder für die Händler?
    Das sind ja Margen wie im Einzelhandel, lohnt sich doch überhaupt nicht.

    Dass Skoda (und der ganze VW-Konzern) kein Geld mit E-Autos verdient, und warum das so ist, ist der Grund, warum es dort bergab geht.

    Antworten
    1. ChrisH ☀️
      sagt am zu René H. ⇡

      Mit dem Verkauf verdienen die Händler doch kaum noch was, Umsätze werden in der Werkstatt generiert.

      Antworten
      1. René H. 🔆
        sagt am zu ChrisH ⇡

        Also Verkauf einstellen und volle Kraft auf Werkstatt! Die Hersteller machen eh bald alle Direktvertrieb.

        Antworten
  2. P45 💎
    sagt am

    Stimmt, der Elroq kommt gut an. So gut, dass wir ihn bestellt haben. 😊
    Huch, war natürlich ein großer Fehler von mir, laut Robert kauft NIEMAND e-Autos….

    Antworten
    1. Peter 🪴
      sagt am zu P45 ⇡

      Vom Ioniq 5 auf den Elroq? Wie kommt das? :)

      Antworten
      1. P45 💎
        sagt am zu Peter ⇡

        Hauptgrund, so komisch es klingen mag, war der Wendekreis des Ioniq. Der liegt bei circa 12,5 Meter und das ist in unserer sehr engen Tiefgarage echt schwierig. Der Skoda hat 9,3 Meter! Auch im Stadtverkehr ist der Ioniq entsprechend unhandlich. Richtig glänzen kann er eigentlich nur im Überlandverkehr, sprich Urlaub. Dann hätten wir gerne eine AHK für einen Fahrradträger, da bietet Hyundai Deutschland für den Ioniq nur eine „Bastellösung“ an, die fern jeglicher Professionalität ist, dafür aber 1.000€ kostet. Beim Elroq (First Edition!) ist eine elektrische (!) AHK Serie! Der Skoda passt einfach besser zu unserem täglichen Fahrprofil. Denken wir zumindest. Ab nächstem Frühjahr werde ich dazu sicher Erfahrungswerte teilen können.

        Antworten
    2. Carlo 🔅
      sagt am zu P45 ⇡

      Ja, du bist schon ein toller Kerl.
      Ich verpeste mit meiner AMG C Klasse lieber die Luft.

      Antworten
      1. René H. 🔆
        sagt am zu Carlo ⇡

        Ein 43er, was? AMG für Halbstarke! Da ist jede chinesische Elektroknallbüchse schneller auf 100. 😂

        Antworten
        1. Carlo 🔅
          sagt am zu René H. ⇡

          Mag sein, aber dafür verpeste ich die Umwelt besser 😉

          Antworten
      2. P45 💎
        sagt am zu Carlo ⇡

        Ja dann bist du ja ein noch viel tollerer Kerl. Deine Mitmenschen werden es dir danken.

        Antworten

