Mobilität

Xpeng: Warum es die China-Marke in Deutschland anders angeht

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Xpeng G6 Heck

Die chinesischen Marken haben zwar gerade einen kleinen Dämpfer dank der EU-Regelungen erlebt, aber sie halten an ihrer Offensive in Europa fest. Und Jahr für Jahr kommen hier neue Marken dazu, in diesem Jahr machte sich Xpeng bereit.

Angekündigt wurde der Start in Deutschland schon letztes Jahr, im Frühjahr gab es die ersten Preise, dann folgte eine klare Ansage und vor wenigen Wochen hat man noch ein neues Modell nachgelegt. Doch was unterscheidet Xpeng vom Rest?

Xpeng mit wenig Einfluss aus China

Im Gespräch mit der Automobilwoche hat Markus Schrick verraten, dass man ab 2027 schon fünfstellig beim Absatz sein möchte und es ein Motto gibt: „We do it like the locals do“. Xpeng passt sich also dem Markt an und nicht der Zentrale.

Während „man viele Abgesandte aus der Heimat in den Vertriebszentralen“ bei der Konkurrenz aus China antrifft, so ist das bei Xpeng anders, da ist „kein einziger Abgesandter aus China“ dabei. Es gibt bei Xpeng das klassische Händlersystem.

Man gibt den Verkauf also in die Hände der Händler, die „Spaß an der Marke“ haben und „gutes Geld damit verdienen“ sollen. Aktuell sind es 12 Händler und 20 Standorte, was nicht viel ist, aber das soll auf 120 Standorte ausgebaut werden.

Xpeng will 2025 noch langsam loslegen

2025 geht man es noch langsam an, aktuell werden Händler geschult und dann beginnt der Aufbau der Marke in Deutschland, eine große Flotte ist noch nicht das Ziel für nächstes Jahr. Ab 2026, mit einem neuen SUV, sieht das dann anders aus.

Schauen wir mal, denn Xpeng startet nicht gerade zum optimalen Zeitpunkt, die Nachfrage nach Elektroautos ist etwas verhalten, es gibt die Strafzölle und dann gibt es da bereits sehr viel Konkurrenz. Aber man möchte es dennoch versuchen.

Id. Unyx

Volkswagen: VW-Technik zu schlecht für China?

Volkswagen wollte eigentlich mit dem VW ID. UNYX ein Pendant zum neuen Cupra Tavascan in China anbieten. Es ist am…

11. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. max 🔱
    sagt am

    Ich hätte noch bei einem chinesischen Auto Angst dass es mir während der Fahrt einfach so wegbricht.

    Antworten
  2. René H. 🔆
    sagt am

    In jeder Großstadt und jedem Landkreis einen Händler mit fähiger Werkstatt. Dazu faire, attraktive Garantiebedingungen, sowie hohe Verfügbarkeit und günstige Preise für Ersatzteile.
    Solange das nicht erfüllt ist, empfiehlt sich eigentlich nur ein kurzes Leasing oder ein Abo.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation-Event im September: Diese Meldung lässt Fans hoffen
in Gaming
Apple plant kein iPhone 18 für Ende 2026
in Smartphones
Nintendo Switch 2 Direct
Switch 2: Nintendo spendiert neuem Spiel eine eigene Direct
in News
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Tarife | Update
Kfz-Verband warnt: Elektroauto-Zahlen sind geschönt
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID: Das überraschende Comeback der Namen
in Mobilität
NBA kommt exklusiv über Prime Video nach Deutschland – das ist der Spielplan
in News
Simon Mobile
SIMon mobile: Gutscheincode für Extra-Daten
in Tarife
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen: VW ID.3 mit „Performance Upgrade“ sorgt für Kritik
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla halbiert die Leasingraten – erste Länder betroffen
in Mobilität