Skoda Elroq und neuer Enyaq für 2024 geplant

Skoda präsentierte heute erstmals den Skoda Epiq, ein neues Elektroauto, welches in Zukunft die Basis der Marke sein wird. Es ist das Pendant zum VW ID.2, aber wir hätten heute auch mit der etwas größeren Version gerechnet, dem Skoda Elroq.

Diese wird noch 2024 ihre Weltpremiere feiern, so Skoda heute, und es wird auch das erste Auto mit der neuen Designsprache „Modern Solid“ sein. Sechs neue Elektroautos sind in den kommenden Jahren bei Skoda geplant, das passiert viel.

Zeigen wollte man den Skoda Elroq weiterhin nicht, wir haben also nur die Skizze für euch. Was mich wundert, denn der Epiq kommt nach dem Elroq und bekamt ein Konzept spendiert. Doch für 2024 steht noch eine spannende Ankündigung an.

Die neue Technik der MEB-Plattform bekam der Enyaq schon letztes Jahr, doch wir werden in diesem Jahr ein größeres Upgrade für 2025 sehen. Das hat Skoda sogar schon im Frühjahr 2023 bei einer Preview für kommende Elektroautos angeteasert.

Ich gehe davon aus, dass uns diese Ankündigungen erst später erwarten, also im zweiten Halbjahr, die Auslieferungen des neuen Elektroautos und der neuen Version des Enyaq könnten sogar erst 2025 anstehen. Viel mehr wollte Skoda nicht sagen.

Man merkt, dass die Volkswagen AG da mittlerweile auch flexibler ist, denn früher gab es oft nur ein großes Facelift vor einer neuen Generation und heute teilt man das auf. Apropos neuer Enyaq, die ganz neue Generation steht erst für 2028 an.

