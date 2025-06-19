Mobilität

Skoda testet neues Elektroauto jetzt im Alltag

Skoda Epiq Back

Skoda aktualisierte gerade erst den Enyaq und startet jetzt mit dem Elroq durch, das nächste Elektroauto der VW-Marke steht aber auch bald an. Der vor gut einem Jahr als Konzept vorgestellte Skoda Epiq wird das Pendant zum VW ID.2 sein.

Bei Volkswagen leitete man die Testphase für den VW ID.2 bereits ein und jetzt wurde auch der Skoda Epiq das erste Mal im Alltag als Erlkönig gesichtet. Während VW den ID.2 als Polo tarnt, so gibt es bei Skoda das klassische Erlkönig-Muster.

  1. Peterlis 🪴
    sagt am

    Schade, die Studie sah toll aus.

    Antworten
  2. Peter ☀️
    sagt am

    Schicki 😊
    Der Preis dann wahrscheinlich eher nicht 😵‍💫

    Antworten
  3. faceofingo 🌀
    sagt am

    Was will man den mit so einem kleinen Auto, das kaum größer als ein Einkaufswagen ist?
    Es braucht mehr Pickups in Richtung RAM 2500, aber die amerikanischen Modelle, nicht diese geschrumpften EU-Modelle…

    Antworten

