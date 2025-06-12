Volkswagen überrascht mit Tarnung für „elektrischen VW Polo“

Volkswagen wird uns Anfang 2026 die finale Version des VW ID.2 zeigen und es ist noch nicht ganz klar, ob es ein VW ID.2 oder vielleicht auch ein VW ID Polo oder etwas in dieser Art wird. Jetzt testet man das neue Elektroauto jedoch im Alltag.

Die Aufnahmen von Autocar zeigen, dass man sich dafür etwas Cleveres einfallen lassen hat, denn der „elektrische VW Polo“ sieht aus wie ein Polo. Schaut man aber genau hin, dann erkennt man einen anderen Aufbau und Elemente des Konzepts.

Volkswagen has begun testing of one of its most important cars ever: the ID 2. Here's what we know so far: https://t.co/1bf6DLgg2H pic.twitter.com/wu86ZvLvoO — Autocar (@autocar) June 12, 2025

Dieses Elektroauto ist ein sehr wichtiger Schritt für Volkswagen, damit will die Marke ihr altes Image zurück, denn VW ID.3 und Co. kamen teilweise nicht so gut beim Design an. Das Konzept des ID2all wurde aber extern positiv aufgenommen.

Wir werden diese Designsprache übrigens nicht nur hier sehen, auch der neue VW ID.3, VW ID.4 und Co. werden uns ab 2026 mit einer ganz neuen Optik und auch Technik begegnen. Es wird ein extrem großes „Elektro-Jahr“ für Volkswagen.