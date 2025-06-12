Volkswagen überrascht mit Tarnung für „elektrischen VW Polo“
Volkswagen wird uns Anfang 2026 die finale Version des VW ID.2 zeigen und es ist noch nicht ganz klar, ob es ein VW ID.2 oder vielleicht auch ein VW ID Polo oder etwas in dieser Art wird. Jetzt testet man das neue Elektroauto jedoch im Alltag.
Die Aufnahmen von Autocar zeigen, dass man sich dafür etwas Cleveres einfallen lassen hat, denn der „elektrische VW Polo“ sieht aus wie ein Polo. Schaut man aber genau hin, dann erkennt man einen anderen Aufbau und Elemente des Konzepts.
Dieses Elektroauto ist ein sehr wichtiger Schritt für Volkswagen, damit will die Marke ihr altes Image zurück, denn VW ID.3 und Co. kamen teilweise nicht so gut beim Design an. Das Konzept des ID2all wurde aber extern positiv aufgenommen.
Wir werden diese Designsprache übrigens nicht nur hier sehen, auch der neue VW ID.3, VW ID.4 und Co. werden uns ab 2026 mit einer ganz neuen Optik und auch Technik begegnen. Es wird ein extrem großes „Elektro-Jahr“ für Volkswagen.
Eine ganz furchtbare Clickbait-Überschrift. „Tarnung“. Ja ne, ist klar.
Als ob der Axel Springer Verlag im Hintergrund werkelt 😂
Schönes Auto, könnte ich mir vorstellen zu besitzen.