BMW i4 bekommt neue Top-Version mit über 600 PS

BMW frischt den i4 ein bisschen für das Modelljahr 2025 auf, aber das Upgrade fällt sehr klein aus, daher erwähnt man es heute nur nebenbei. Der i4 wird etwas effizienter, damit sind, je nach Version, bis zu 22 km mehr Reichweite möglich.

Mit der neuen Version verschwindet allerdings der BMW i4 M50 und wird durch den BMW i4 M60 ersetzt. Dieser hat jetzt 442 kW (601 PS), was 42 kW (57 PS) mehr sind. Die 100 km/h erreicht man jetzt in 3,7 Sekunden (vorher: 3,9 Sekunden).

Einen Hauch effizienter, einen Hauch schneller, das war es auch schon für 2025. So kurz vor der Neuen Klasse fällt das Upgrade sehr klein aus. Sollte vorerst reichen, nach dem neuen BMW i3 benötigt der BMW i4 dann aber ein größeres Upgrade.