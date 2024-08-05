Smart #5 kommt: Großer Elektro-SUV hat ein Datum

Mit dem Schritt zu einem vollelektrischen Sortiment und den Hashtag-Modellen, ist Smart ganz neue Wege gegangen. Langfristig soll zwar auch mal wieder sowas wie ein kompakter Smart kommen und ein Roadster steht vielleicht auch an, aber davor wird es größer. Und der neue Smart #5 wird die Spitze von diesem Eisberg sein.

Wir haben das Elektroauto schon vor ein paar Wochen erstmals gesehen und im April gab es auch ein erstes Konzept, jetzt haben wir allerdings ein Datum. Am 28. August wird die Serienversion des über 600 PS starken Smart #5 offiziell gezeigt.

Der Smart #5 wird ein 4,7 Meter langer SUV, er wird in etwa die Maße eines Tesla Model Y haben und ich bin mir sicher, dass Mercedes und Geely auch genau dieses Modell als weltweit erfolgreichstes Auto von 2023 angreifen wollen. Spannend ist aber, dass der Smart #5 eine 800 Volt-Technologie nutzt und zügig laden dürfte.

Mal schauen, wie der Smart #5 ankommt, was sicher auch vom Preis abhängt, der aber bei über 40.000 Euro starten dürfte, wenn ich mir den Smart #3 anschaue. Mit ein paar Extras und mehr Power knackt man sicher ganz schnell die 50.000 euro.