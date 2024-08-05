Mobilität

Smart #5 kommt: Großer Elektro-SUV hat ein Datum

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Smart 5 Konzept Header

Mit dem Schritt zu einem vollelektrischen Sortiment und den Hashtag-Modellen, ist Smart ganz neue Wege gegangen. Langfristig soll zwar auch mal wieder sowas wie ein kompakter Smart kommen und ein Roadster steht vielleicht auch an, aber davor wird es größer. Und der neue Smart #5 wird die Spitze von diesem Eisberg sein.

Wir haben das Elektroauto schon vor ein paar Wochen erstmals gesehen und im April gab es auch ein erstes Konzept, jetzt haben wir allerdings ein Datum. Am 28. August wird die Serienversion des über 600 PS starken Smart #5 offiziell gezeigt.

Smart 5 China Leak Rot

Smart #5 bei Behörde in China

Der Smart #5 wird ein 4,7 Meter langer SUV, er wird in etwa die Maße eines Tesla Model Y haben und ich bin mir sicher, dass Mercedes und Geely auch genau dieses Modell als weltweit erfolgreichstes Auto von 2023 angreifen wollen. Spannend ist aber, dass der Smart #5 eine 800 Volt-Technologie nutzt und zügig laden dürfte.

Mal schauen, wie der Smart #5 ankommt, was sicher auch vom Preis abhängt, der aber bei über 40.000 Euro starten dürfte, wenn ich mir den Smart #3 anschaue. Mit ein paar Extras und mehr Power knackt man sicher ganz schnell die 50.000 euro.

Polestar 2 2024 Neu Front

Polestar 2 Langzeit-Test: Die Leistung

Meine Langzeit-Testreihe zum Polestar 2 geht in die nächste Runde und nach dem Platzangebot und Design, der Elektromobilität und der…

4. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Herr M. 🌟
    sagt am

    Erinnert mich an einen Kia Soul.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis – 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife | Update
Lidl
„Preisparität ohne Kompromisse“: Lidl setzt auf preisgünstige vegane Alternativen
in Handel
Kaufland bringt flexible Paketstationen an 40 Standorte
in Handel
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home
Elon Musk Usa Ki Bild
„Eindeutiger Gesetzesverstoß“ – Elon Musk droht Apple mit Klage
in Social
Sparkasse
Sparkassen greifen Neobroker frontal an – Kryptohandel schon 2025 geplant
in Fintech
Congstar streicht Einrichtungsgebühr – jetzt Allnet-Flats ohne Bereitstellungskosten
in Provider
Euro Bank Geld
Ab Oktober wird jede Überweisung strenger geprüft
in Fintech
Amazon App Header
Amazon Appstore wird nächste Woche eingestellt
in Dienste
Ford kündigt „das nächste Kapitel“ der Marke an
in Mobilität