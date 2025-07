Smart spricht über einen elektrischen Roadster

Geely übernahm 2020 bekanntlich 50 Prozent von Smart und als das neue Lineup der Hastag-Modelle geplant wurde, da gab es laut Dirk Adelmann auch einen Typ im Meeting, der ein Bild für eine Neuauflage des Roadsters als Elektroauto zeigte.

Diese Idee ist noch nicht vom Tisch, so der Chef von Smart Europa im Gespräch mit Autocar, der Smart Roadster könnte langfristig ein Comeback feiern. Grünes Licht gab es also noch nicht, aber es klingt so, als ob Smart das bald realisieren möchte.

Den Anfang machte der Smart #1, jetzt folgt der Smart #3, der Smart #2 soll eine Lücke als kompaktes Elektroauto schließen, der Smart #4 ist noch nicht bekannt und der Smart #5 wird sehr groß. Auf diesem Lineup liegt aber zunächst der Fokus.

Mal schauen, ob ein Smart #2 oder Smart Roadster dann überhaupt noch etwas mit dem Original zu tun haben werden, denn derzeit gibt es einige Neuauflagen bei den Elektroautos, die alte und bekannte Namen nutzen, aber wenig damit zu tun haben.

-->