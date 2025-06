Smart #5 kommt: Preise für den größten Smart aller Zeiten

Mit dem Hashtag-Lineup stellte sich Smart ganz neu auf und mit dem Smart #5 wird der größte Smart bisher auf den Markt kommen. Mit einer Länger von über 4,7 Metern hat dieser Elektro-SUV sicher nicht mehr viel mit der alten Marke zu tun.

Doch man verspricht ein modernes Elektroauto mit 800 Volt-Technik, welches mit dem großen Akku (100 kWh) nah an die 600 km Reichweite herankommt. Am 24. April starten die Bestellungen in Deutschland und wir haben jetzt auch die Preise.

Die Pro-Version startet bei 45.900 Euro, für Pro+ zahlt man 50.900 Euro und für Premium geht es bei 55.400 Euro los. Diese Versionen kennt man vom Smart #3, da könnt ihr euch im Konfigurator bereits anschauen, wo hier die Unterschiede liegen.

Ein Smart #5 Brabus kommt später, da dürfte dann eine 6 vorne stehen. Saftige Preise für die Elektroautos aus China, aber es gibt auch viel Technik. Mein Problem mit dem neuen Image von Smart ist aber die Optik, die gefällt mir echt gar nicht.

