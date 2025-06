Die Nachfrage nach Tesla ging in den letzten Wochen zurück, was einige damit begründen, dass Elon Musk als Chef der Marke derzeit oft in der Kritik steht. André Thierig sieht das aber etwas gelassener, der Werksleiter von Grünheide betont in der FAZ, dass es nur am Model Y liegt. Hier steht gerade eine neue Version an.

Aktuell kommt das neue Facelift, welches man laut André Thierig übrigens nicht gerne als Facelift bezeichnet, da doch sehr viel neu ist, und da standen die Bänder auch mal still. Jetzt im März läuft die Produktion aber so langsam wieder hoch.

Tesla will Level von 2024 erreichen

Man sei derzeit zufrieden und das Ziel sei klar, man will „die Produktion wieder auf 5.000 Fahrzeuge pro Woche hochlaufen zu lassen“. Das wäre das Level von 2024 und da will man „mindestens“. Eine kleine Steigerung steht da also auch im Raum.

Doch die alten Zeiten des massiven Wachstums sind bei Tesla vorbei und man will zwar „am Standort weiter zu wachsen“, aber es wird sich im Frühjahr und Sommer zeigen, ob das neue Model Y ausreicht, immerhin ging es 2024 bergab für Tesla.

Eine Prognose für 2025 wollte André Thierig jedoch nicht abgeben, die Marke zeigt sich in letzter Zeit also zurückhaltender, auch wenn Elon Musk betont hat, dass das Tesla Model Y in diesem Jahr wieder das meistverkaufte Auto der Welt werden soll.

Die Probleme sind aber vielfältig und ich persönlich glaube nicht, dass es am Chef liegt. Seine Handlungen werden einen negativen Einfluss haben, aber man merkt so langsam auch, dass die Konkurrenz aufgeholt hat. Es hängt bei Tesla derzeit alles (!) vom Model Y ab und da gibt es immer mehr Alternativen, die mithalten können.

