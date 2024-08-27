Smart TVs: Samsung hat endlich eine gute Update-Politik
Smart TVs sind nicht dafür bekannt, dass es viele Updates gibt, da hat sich bisher kein Hersteller bemüht. Doch LG änderte dies letztes Jahr, als man eine Garantie von 5 Jahren für webOS einführte. Jetzt zieht Samsung mit – und an LG vorbei.
Samsung TVs: 7 Jahre für Tizen-Updates
Wie Yoon Seok-woo von Samsung auf einem Event bekannt gab, wird man jetzt 7 Jahre lang Updates für Tizen liefern. Laut Business Korea ist der Grund die neue und härtere Konkurrenz aus China, die Samsung spürt. Man muss also handeln.
Die schlechte Nachricht? Das gilt erst ab den Smart TVs für 2024 und einige von 2023. Wobei die Quelle keine konkreten Modelle nennt. Gut möglich, dass Samsung hier noch eine eigene Ankündigung zur Update-Politik in nächster Zeit geplant hat.
Ein weiterer Grund, neben der Konkurrenz aus China, ist laut Samsung die KI, denn die Smart TVs werden zum KI-Hub und so kann man mehr Funktionen auch bei den älteren Modellen einführen. Klingt gut, damit sind Smart TVs direkt auf dem Level der Smartphones. Hoffen wir nur, dass auch neue Tizen-Funktionen dabei sind.
Bei den Smartphones kann man derzeit nämlich sehr gut sehen, dass Updates nicht gleich Updates sind und immer mehr Funktionen gestrichen werden. Ja, ein S22 bekommt One UI 6 mit Android 15, aber das wird ein komplett anderes One UI 6 als beim S25 sein. Was daran liegt, dass Software-Funktionen jetzt wichtiger sind.
Ob da nur die „Konkurrenz“ und KI schuld ist, oder eher die EU, sei mal dahin gestellt. Aber im Prinzip ist es mir eh egal, meine SmartTVs sind alle „dumm“ und haben bei mir nie ein Internet gesehen. Ausgepackt; aufgestellt; Apple TV dran fertig. Vorteil, alle TV haben die gleiche „Bedienoberfläche“, selbst wenn ich mal eine Apple TV Box austauschen muss, bleibt die Bedienung gleich.
Dies trifft natürlich auch zu, wenn man sich für etwas anderes, als eine Apple TV Box entscheidet, sofern alle Streamingboxen/Sticks gleich sind. 😉
Das ist bei uns nicht anders, aber es gibt 1-2 Ausnahmen, wie zum Beispiel das Xbox Cloud Gaming. Apple verbietet ja gerne mal Dinge im App Store, die TV-Hersteller (früher) anbieten.
OK, Gaming ist bei uns kein Thema mehr…
Das war ja nur ein Beispiel. Wer weiß, ob sich Netflix und Apple immer vertragen, wir haben bei Epic und Apple schon gesehen, was passieren kann. Was ich damit sagen will: Im Optimalfall hat man das Beste aus beiden Welten. Ein gutes OS auf der Hardware und ein gutes OS von Apple. Ich nutze auch CarPlay im Auto, finde es aber gut und wichtig, wenn die Software des Autos selbst auch was taugt und aktualisiert wird.
solange es bei Samsung Werbung nativ auf dem TV gibt, werden die nicht gekauft. Gibt es eigentlich noch neue TVs ohne Werbung oder muss man stets auf eine externe Box setzen?