Smart TVs: Samsung hat endlich eine gute Update-Politik

Smart TVs sind nicht dafür bekannt, dass es viele Updates gibt, da hat sich bisher kein Hersteller bemüht. Doch LG änderte dies letztes Jahr, als man eine Garantie von 5 Jahren für webOS einführte. Jetzt zieht Samsung mit – und an LG vorbei.

Samsung TVs: 7 Jahre für Tizen-Updates

Wie Yoon Seok-woo von Samsung auf einem Event bekannt gab, wird man jetzt 7 Jahre lang Updates für Tizen liefern. Laut Business Korea ist der Grund die neue und härtere Konkurrenz aus China, die Samsung spürt. Man muss also handeln.

Die schlechte Nachricht? Das gilt erst ab den Smart TVs für 2024 und einige von 2023. Wobei die Quelle keine konkreten Modelle nennt. Gut möglich, dass Samsung hier noch eine eigene Ankündigung zur Update-Politik in nächster Zeit geplant hat.

Ein weiterer Grund, neben der Konkurrenz aus China, ist laut Samsung die KI, denn die Smart TVs werden zum KI-Hub und so kann man mehr Funktionen auch bei den älteren Modellen einführen. Klingt gut, damit sind Smart TVs direkt auf dem Level der Smartphones. Hoffen wir nur, dass auch neue Tizen-Funktionen dabei sind.

Bei den Smartphones kann man derzeit nämlich sehr gut sehen, dass Updates nicht gleich Updates sind und immer mehr Funktionen gestrichen werden. Ja, ein S22 bekommt One UI 6 mit Android 15, aber das wird ein komplett anderes One UI 6 als beim S25 sein. Was daran liegt, dass Software-Funktionen jetzt wichtiger sind.