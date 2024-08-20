So sieht das neue Nintendo Museum aus

Nintendo zeigte diese Woche eine kleine Direct, aber nicht wundern, falls ihr es verpasst habt, das haben die meisten, denn es ging nicht um Spiele und auch nicht um die neue Konsole. Stattdessen wollte man über das neue Museum sprechen.

Shigeru Miyamoto führt euch in den folgenden Minuten durch das neue Nintendo Museum in Kyoto, welches am 2. Oktober öffnet. Falls ich mal dort in der Gegend sein sollte, dann wird das definitiv ein Pflichtbesuch sein, das sieht großartig aus.