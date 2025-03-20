So sieht der neue Film von Pixar aus

Im Juni startet mal wieder ein neuer Film von Pixar in den Kinos, genau genommen geht es am 20. Juni, als in genau drei Monaten, los. Der Film nennt sich Elio und es ist keine Fortsetzung, sondern mal wieder ein komplett neues Projekt von Pixar.

Gut möglich, dass es davon in Zukunft weniger geben wird, denn vor gut einem Jahr wurde bekannt, dass Neuauflagen und Fortsetzungen in den Fokus rücken. So hat man beispielsweise auch schon bestätigt, dass Alles steht Kopf 3 kommen wird.

Ich bevorzuge es aber, wenn Pixar das kreative Potenzial des Studios nutzt und neue Projekte realisieren darf. Nicht alle sind gut, logisch, aber neue Charaktere und Ideen sind meistens spannender, als die x-te Fortsetzung von alten Marken.